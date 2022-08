Suporte de vida de menino britânico em coma será desligado caso não haja proposta de cuidados paliativos até às 9:00

Entornointeligente.com /

O suporte de vida de Archie Battersbee, o menino britânico em coma desde 7 de abril após ter participado num desafio viral que correu mal, será desligado esta quinta-feira às 11:00, a não ser que a sua família apresente uma proposta ao Supremo Tribunal para transferi-lo para uma unidade de cuidados paliativos até às 9:00, algo que os pais planeiam fazer.

Os pais do menino perderam esta quarta-feira o seu último pedido legal para impedir que os médicos desligassem o suporte de vida, uma vez que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos recusou um pedido da família para intervir.

Archie Battersbee, de 12 anos, foi encontrado inconsciente em casa, com uma ligadura enrolada na cabeça, em 7 de abril. Os pais acreditam que poderá ter participado num desafio ‘online’ que terá corrido mal.

Subscrever Os médicos afirmam que Archie está em morte cerebral e que o tratamento de suporte de vida não vai ao encontro dos seus melhores interesses.

Os pais, Paul Battersbee e Hollie Dance, têm lutado, sem sucesso, para que os tribunais britânicos impeçam o Royal London Hospital de desligar o ventilador do rapaz e de parar outras intervenções que o têm mantido vivo.

A mãe disse que os advogados da família apresentaram um pedido ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, em França, horas antes de o hospital ter planeado começar a retirar a Archie o suporte de vida na manhã desta quarta-feira.

O tribunal disse que não irá «interferir com as decisões dos tribunais nacionais para permitir que a retirada do tratamento de suporte de vida [de Archie] prossiga».

Antes, Hollie Dance afirmou que a família «não vai desistir de Archie até ao fim» e que está a considerar ofertas do Japão e de Itália para tratar o rapaz.

«Há outros países interessados em tratá-lo e acho que ele devia ser autorizado a ir», frisou Dance.

O caso é o mais recente no Reino Unido que coloca a avaliação dos médicos contra as intenções dos familiares.

De acordo com a lei britânica, é comum que os tribunais intervenham quando os pais e os médicos estão em desacordo sobre o tratamento de uma criança.

Quando isso acontece, os direitos da criança sobrepõem-se ao direito dos pais para decidirem o que consideram melhor para os seus filhos.

O Supremo Tribunal do Reino Unido disse, na terça-feira, que Archie «não tem perspetiva de recuperação significativa» e que, mesmo com tratamentos contínuos, irá morrer nas próximas semanas de insuficiência cardíaca e falência de outros órgãos.

Os juízes concordaram, desta forma, com um tribunal inferior que já tinha considerado que a continuação do tratamento «serve apenas para adiar a sua morte».

Para já, o tratamento de suporte de vida de Archie vai prosseguir, de acordo com o diretor médico do Barts Health NHS Trust, que administra o hospital onde Archie se encontra internado.

«Conforme decidido pelos tribunais, iremos trabalhar com a família para que se prepare para a retirada do tratamento de suporte de vida, mas não faremos alterações aos cuidados de Archie até que sejam resolvidas as questões legais pendentes», afirmou Alistair Chesser.

