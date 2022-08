Superluna de esturión: cómo y a qué hora se podrá ver en Paraguay

Entornointeligente.com /

La fiscala Yrides Ávila encabeza un allanamiento en el marco de investigación de la muerte de Ana Paula Jara ocurrida en la zona de Ñemby . El Ministerio Público busca esclarecer el crimen y determinar si se trató o no de un feminicidio.

El asesinato de la joven se dio el pasado martes en Ñemby. Según datos, la mujer vivía en el barrio Tacumbú de Asunción y llegó hasta el lugar donde murió en una moto junto a un hombre.

Testigos refieren que luego de una discusión, el hombre extrajo un arma de fuego y disparó contra la mujer, al menos tres veces.

Denunció violencia y no le hicieron caso Tras conocerse la identidad de la víctima, trascendió un relato que escribió en sus redes sociales donde contó que la intentaron matar luego de haber sufrido maltratos psicológicos y físicos. En el mismo asegura: «me tocó vivir por maltratos sicológicos físicos hasta casi me mató con intento de feminicidio me salvé gracias a Dios».

Por otra parte, las autoridades que investigan el crimen siguen con las averiguaciones sobre la identidad del autor del crimen.

