Superenalotto: vincitore ha ritirato premio da 156 milioni

Entornointeligente.com / (ANSA) — ANCONA, 25 MAG — E’ stata ritirata oggi la vincita record da oltre 156 milioni di euro, la quarta più alta della storia del gioco. Lo rende noto l’ufficio premi Sisal: il fortunato vincitore, che aveva giocato una schedina da soli 2 euro, ha concluso le procedure di ritiro del premio presso lo sportello Sisal di Roma. Il Jackpot è stato vinto lo scorso sabato 22 maggio 2021 presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53 a Montappone (Fermo). Resta riservato il suo nome e il suo volto, ma va detto che il vincitore ha aspettato solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Nella storia del Superenalotto, era già accaduto altre 4 volte che il vincitore del Jackpot si presentasse dopo pochi giorni; tuttavia, è la prima volta che questo succede per un importo superiore ai 100 milioni di euro. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com