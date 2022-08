Superbigote: no hace falta una Ley de Hidrocarburos, son 15 leyes sobre energías lo que se necesitan (106)

Entornointeligente.com /

Estimado SUPERBIGOTE, en estos días había estado pensando hacerte esta pregunta: ¿Es Venezuela un país productor de energía eléctrica?. La respuesta, creo Yo, que es obvia, «SI»; si nos referimos a la influencia marcada que tienen las hidroeléctricas y los hidrocarburos en la Generación Eléctrica. Pero considero que Venezuela debería elevar ese calificativo de país energético a un nivel mayor y de una forma mas estructurada.

SUPERBIGOTE cuando digo, a un nivel más elevado, quiero decir que hay que considerar todas las potencialidades que tiene Venezuela con sus materias primas para producir energía eléctrica como son, en primer lugar, y las más importantes los hidrocarburos (Gasoil y Gas) y las hidroeléctricas y, en segundo lugar, otras que no han tenido un papel relevante por mencionar Viento, Sol, Fuerza de las Olas, Geotermia, Carbón, Orimulsión, Hidrógeno, Biomasa, Nuclear (Fisión y Fusión) y cuando digo, SUPERBIGOTE, de una forma mas estructurada, me refiero al Marco Legal que regule a cada una de ellas. Todas ellas juntas deben no solo abastecer las necesidades de Venezuela, sino que deben tener, adicionalmente, un potencial disponible, tanto para cubrir eventualidades, como la sequía de las represas de Guri y Uribante – Caparo, por allá por el 2015 y 2016, así como las causadas por la «mano pelúa» del Imperio. Tu lo sabes que dependemos, entre un 60 y 80 por ciento, de la electricidad que producen las hidroeléctricas y el resto, digo Yo, de las termoeléctricas.

SUPERBIGOTE, empiezo a desarrollar lo que quiero decir con el título de este escrito «No es una Ley de Hidrocarburos, son 15 las leyes que hacen falta para que Venezuela se blinde ante futuros problemas con la Energía Eléctrica».

SUPERBIGOTE, La PRIMERA LEY que te recomiendo es una que llamaré «Constitución Energética» y, con ella, la, la cual, con principios generales, abarque a todas las materias primas que generan y que tienen «potencialidades eléctricas». ¿Con qué se come eso? Te cuento: Así como tenemos una «Ley Madre» como lo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la cual se supeditan todas las demás leyes de la República, en forma similar será esa «Constitución Energética».

SUPERBIGOTE, no quiero decir que con un «bojote» de leyes vamos a resolver en lo inmediato las posibles deficiencias en megavatios que podamos tener en generación eléctrica, pero si podemos ir dando pasos para ir incorporando a la red eléctrica nacional aquellas que, para un momento determinado, ofrezcan mayores perspectivas para su desarrollo. Al mismo tiempo, el Estado debe ir «pegándole la mano» a todo aquello que pueda producir electricidad.

SUPERBIGOTE, cuando digo que Venezuela es un país energético no me cabe duda de que así sea. Sin embargo, hemos tenido unos tropezones energéticos que nos tiene que llamar a reflexión. Recordemos que hemos tenido sequías que nos han puesto en apuros, como ya dije; recordemos los niveles tan bajos a los que llegó la Represa de Guri y las que están Rio Caroní Abajo y otras en el resto del País y sus consecuencias en todas las hidroeléctricas. También, nos hemos visto en apuros con la generación eléctrica en las plantas termoeléctricas que funcionan con gasoil y/o gas. Basta ver, las penurias que ha pasado Venezuela entera con la baja de producción de petróleo y gas debido a las sanciones del Imperio. Para cuando vuelva a suceder algo similar que, al igual que los terremotos, sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuando. Para estos dos tipos de hidrocarburos una SEGUNDA Y TERCERA LEY, una para hidrocarburos líquidos y otra para hidrocarburos gaseosos. En los articulados de estas leyes deben considerarse los reemplazos, de los hidrocarburos señalados, por otra fuente de energía para generar electricidad. Para esto recomiendo que Venezuela debe sacar de «la gaveta del olvido» la producción de Orimulsión e ir haciendo los cambios en las termoeléctricas para su dualidad; es decir, usar gas y en un evento cambiar a Orimulsión y en el caso de las termoeléctricas que usen gasoil, de igual manera, puedan, también, pasar a usar Orimulsión. Para la Orimulsión, le corresponde la CUARTA LEY. Ojo, si bien es cierto, SUPERBIGOTE, que la Orimulsión a nivel mundial no se puede vender como hidrocarburo, porque «algunos genios petroleros de la cuarta» hicieron un lobby espectacular al lograr que en la Organización Mundial de Aduanas se le asignara un código, el cual «bautizaba» a la Orimulsión como un producto no petrolero y que su referencia para competir eran y son, todavía, los precios del carbón. Esto no quiere decir que no se pueda producir la Orimulsión para uso interno para la generación de electricidad. Bastante se ha escrito sobre la Orimulsión y como referencia recomiendo el trabajo de Juan Carlos Boué «El Mito de la Orimulsión» en el que se abunda en detalles sobre este producto «NO PETROLERO». SUPERBIGOTE, veamos lo que está pasando, hoy, en Europa ya habían dejado, en algunos países, de usar el carbón y la energía nuclear, pero, debido a un «cisne negro», están regresando al uso de la energía eléctrica producida por el carbón y por el átomo. Menos mal, para ellos, que no se atrevieron a desmantelarlas, porque de otra manera le hubieran pedido cacao, más rápido, a los rusos.

SUERBIGOTE, tengo que decirte que no estoy de acuerdo con la llamada LEY DE ENERGÍAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS que está en discusión. Creo que esa ley es un saco de gatos; me explico, allí se meten todas las fuentes de energía consideradas como tales, las cuales tienen características de producción y tecnologías aplicadas muy diferentes y no solo eso, sino que la adjudican a un Ministerio, cuyo rol principal debería ser otro y no un generador de electricidad a partir de esas energías. Por el contrario, soy partidario de elaborar una QUINTA LEY para el uso del Agua; una SEXTA LEY para el uso del Viento; una SÉPTIMA LEY para las fuerzas de las Olas, una OCTAVA LEY para el Hidrógeno, una NOVENA LEY para los condensados, una DÉCIMA LEY para el uso del Sol, una DÉCIMA PRIMERA LEY para el uso de las fuentes termales, una DÉCIMA SEGUNDA LEY para el Carbón, una DÉCIMA TERCERA LEY para la Biomasa, una DÉCIMO CUARTA para la Refinación para poner «orden en la pea» que hay con los subproductos de la refinación y regular lo del gasoil para la generación eléctrica y una DECIMA QUINTA LEY para el uso del Átomo, bien sea, a través de Fisión o Fusión. Sobre esta última, al menos, los chinos ya construyeron un sol artificial logrando en laboratorio temperaturas en el orden de los millones de grados centígrados.

SUPERBIGOTE, sin ánimo de contradecirme, no quiero decir que con ese grupo de leyes ya estarían resueltos los problemas de generación eléctrica, pero el objetivo principal de ellas debe ser proteger todas las fuentes de energía del País, de forma similar al papel que tienen los cortafuegos que evitan avances de incendios forestales. Debemos recordar aquel decreto del año 1829, emitido en Quito, en el que el Libertador Simón Bolívar creó el «cortafuego», nacionalizando todos los minerales que se encontraran bajo tierra, para la época, de los países que había liberado. Decreto que todavía, al menos, en Venezuela, hoy, se aplica. Por favor, SUPERBIGOTE, no vayamos por toda Venezuela a pedir ideas para la LEY DE ENERGÍAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS para, en primer lugar, desviar el trabajo no solo de los parlamentarios sino de un montón de técnicos, profesionales para que después dentro de un año o más se apruebe ese «saco de gatos» que, se engavetaría, y dormirá un sueño de no se de cuantos años. En vez de esto, como dije antes, recomiéndale a Clark Maduro que le proponga a la Asamblea Nacional el desarrollen de una «Constitución Energética» y que en la medida que vayamos cogiendo fuerza económica y técnica sacamos de esa Constitución Energética la materia prima que en un momento determinado pueda ser desarrollable. SUPERBIGOTE, recientemente, tenemos un ejemplo que nos puede servir de guía es lo que hizo México con el Litio; sin producir, todavía, un gramo de Litio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, construyó un cortafuego del que hablo, a través de una reforma a la Ley Minera, y dijo «Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores diputados, senadores, que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso, de que a ningún país extranjero, una empresa, y ninguna corporación foránea quiera apropiarse de lo que es del pueblo de México».

SUPERBIGOTE, te digo que no peco de ingenuo al pensar que con estas 15 LEYES, se resolvería todo lo relacionado con la ENERGÍA, pero, te repito, que evitarán que, por falta de un instrumento legal que proteja los diferentes tipos de energía, se cuele por ahí su apropiación por parte de grupos ANTIVENEZUELA con la ayuda de «ingenuos», como los llamó el Señor RAMÓN GROSFOGUEL en su entrevista, el domingo próximo pasado, por Ernesto Villegas, en su programa Aquí Con Ernesto.

SUPERBIGOTE, NO creo que con los 34 artículos que dijo el Diputado Angel Rodríguez que contiene el PROYECTO DE LEY DE ENERGÍAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS, el cual no pude encontrar, por ninguna parte en Internet, se puede cumplir con el cortafuegos del que te hablo. Tu sabes que este Diputado, con bombos y platillos, anunció que se irían por toda Venezuela a discutir esos 34 artículos de esa Ley, mucho circo. SUPERBIGOTE, creo, mas bien, que «Grupos Interesados» están desviando, con éxito, la atención de la Asamblea Nacional a aspectos energéticos que no requieren, hoy en día, tanta atención. ¿Cuáles serían esos otros aspectos? Bueno, primero lo primero, que creo se está haciendo como es la producción adicional de gasoil en algunas de nuestras refinerías y con el mantenimiento preventivo y correctivo de las hidroeléctricas, en especial a la red de distribución; estos aspectos deben ser el FOCO.

SUPERBIGOTE, después que la Asamblea Nacional elabore la Constitución Energética que incluirá tanto las energías fósiles como las Energías Renovables y Alternativas, se debe crear el MINISTERIO DE ENERGÍA, el cual tendrá bajo su rectoría todas las materias primas que generan y que tienen potencialidades para generar electricidad. Esperemos que bajo tu consejo a Clark Maduro no vaya a ser que este ponga tamaña responsabilidad en las manos de algún ministerio existente. Acuérdate de lo que dijo alguien, por ahí «Lo nuevo nace contaminado de lo viejo». Por ejemplo, el Ministerio de Petróleo pasaría a ser un Viceministerio, lo mismo pasaría con el Ministerio de Energía Eléctrica y se seguiría con el traspaso de las otras materias primas que están en otros ministerios. SUPERBIGOTE, desde el punto de vista operativo se crearían empresas con capital total o parcial del Estado siguiendo lineamientos del MINISTERIO DE ENERGÍA, el cual se nutriría de cada Viceministerio que regirá la(s) materia(s) prima(s) que le corresponda.

SUPERBIGOTE, disculpa lo repetitivo, en esta época en la que NO abundan los recursos financieros para ponernos a asar muchos conejos al mismo tiempo, con los riesgos que esto implica. Es mejor que nos dediquemos a fortalecer lo que tenemos esto es, pararle más a todas las actividades que generan más electricidad como son las hidroeléctricas, a producción de más gas, a la producción de Orimulsión (para generar electricidad en Venezuela) y a la mejora de nuestras capacidades de refinación para producir más gasoil.

