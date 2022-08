Superbad cumplió 15 años: curiosidades y detalles de la última gran comedia adolescente

Entornointeligente.com /

La película estrenada el 17 de agosto de 2007 fue escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg , es dirigida por Greg Mottola y producida por Judd Apatow . Fue protagonizada por un grupo de actores jóvenes que a partir de allí cobrarían gran notoriedad en la industria trabajando en grandes películas de diversos géneros, entre ellos Jonah Hill , Michael Cera , Christopher Mintz-Plasse , Emma Stone , Dave Franco , Bill Hader y el propio Seth Rogen .

Informate más Empresa de videojuegos compró los derechos para hacer películas de El Señor de los Anillos ¿De que trata Superbad? En una de sus últimas noches como estudiantes de instituto, Evan (Cera) y Seth (Hill), dos amigos inadaptados, tropezarán con diversas dificultades para comprar bebidas alcohólicas para una fiesta a la que han invitado a las chicas de sus sueños. En su peripecia les acompañará el indescriptible McLovin (Mintz-Plasse), otro inadaptado que acaba de comprarse un carnet falso para que le sirva de salvoconducto en la compra de alcohol.

Superbad Columbia Pictures Detalles y curiosidades de Superbad Los escritores Seth Rogen y Evan Goldberg comenzaron este guión cuando solo tenían trece años, porque «solo queríamos ver si podíamos escribir una película». Los personajes principales, Seth y Evan, llevan el nombre de los escritores. Seth Rogen le da crédito al actor Jay Baruchel por haberles sugerido por primera vez a Michael Cera. Durante el rodaje, Christopher Mintz-Plasse era el más joven con diecisiete años, Michael Cera tenía dieciocho y Jonah Hill era el mayor con veintitrés. Superbad fue el debut cinematográfico de Emma Stone (Jules) y Christopher Mintz-Plasse, además fue el primer papel protagónico de Jonah Hill. El comentario de Seth (JHill) sobre Fogell (Mintz-Plasse) que parecía «un futuro pedófilo» después de que le mostraran la identificación falsa fue improvisado. Bill Hader (Oficial Slater) ha declarado que le ofrecieron muchos papeles como policía después de esta película debido a la popularidad de su personaje. A pesar de que Hill interpreta a un estudiante de secundaria y Rogen a un policía, Hill es solo 2 años menor que Rogen. Eminem dice que Superbad es su película favorita de todos los tiempos. Incluso lo mencionó en dos de sus canciones, «Brainless» y «Ballin’ Uncontrollably». Reunión: Seis años después del estreno de esta película, Jonah Hill (Seth), Michael Cera (Evan) y Christopher Mintz-Plasse (Fogell), se interpretaron a sí mismos en una escena, en This Is the End (2013). Se les ve juntos en la fiesta en la casa de James Franco. ¿Dónde ver Superbad online? Superbad esta disponible en la plataforma de streaming HBO Max .

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com