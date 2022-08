Súper Junior arranca gira y es invitada al concierto Smtown Live en Corea del Sur

Entornointeligente.com /

Miami, 12 agosto (Notistarz).- La banda del K-Pop, Súper Junior, inician su gira por varios países del continente asiático, al tiempo que se unieron a la lista de artistas que estarán en el mega concierto Smtown Live desde la ciudad surcoreana de Suwn.

El evento tiene en la lista de estrellas a Kangta, BoA, TVXQ!, Super Junior, Taeyeony Hyoyeon de Girls’ Generation, Key, y Minho de SHINee, Suho, Xiumin, Chen, D.O, y Kai de Exo, Red Velvet, NCT, aespa, GOT the beat, Raiden, Ginjo, Imlay, J.E.B, entre otros.

Después de lanzar su nuevo álbum, The 11th Album Vol.1 ‘The Road: Keep on Going’, las «Leyendas del K-POP» Super Junior, estarán con toda su musica este 20 de agosto en el eventoSmtown Live, que regresa al formato presencial después de cinco años.

El evento musical se transmitirá en vivo para los fanáticos de todo el mundo a través de la plataforma global Beyond LIVE y el canal japonés KNTV.

Desde su lanzamiento, el tema ‘Mango’, ha conseguido más de 14 millones de vistas en YouTube. A través de la canción, la banda Súper Junior, expresa de manera dulce pero directa el deseo de convertirse en un oasis para llenar el amor de una persona que está cansada de buscar el amor.

‘El Camino: Sigue adelante’ (‘The Road: Keep on Going’) consiste de cinco temas incluyendo la canción principal «Mango» y por otro lado, ‘Don’t Wait’, una historia delicada e ingeniosa de alguien que se prepara para confesar, ‘My Wish’, una pista combinada con varias voces y sonidos ricos.

‘Everyday’, una canción de amor adictiva, y ‘Always’, una canción refrescante y cálida. A través de estas canciones, el grupo asiático canta historias de amor desde varias perspectivas y en distintos géneros.

