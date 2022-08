Super de Salud reconoce situación «crítica» de isapres: «Nos preocupa que alguna caiga en insolvencia»

Entornointeligente.com /

«Entendemos que hay una situación crítica, no quiero bajarle el perfil a eso «, señaló esta mañana el superintendente de Salud, Víctor Torres , en referencia a la compleja situación financiera por la que las isapres aseguran estar pasando, lo que atribuyen -en parte- al rechazo al alza de precios de los planes de salud, así como a los recursos de protección de afiliados contra estos aumentos de costos.

De todas formas, la autoridad comentó a T13 Radio que esta «situación crítica» por la que cruzan las aseguradoras privadas hay que dimensionarla «en su justa medida» , añadiendo que «hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna insolvencia», aunque manifestó que le preocupa que aquello pueda suceder.

Todo esto, se da mientras el Gobierno prepara la esperada reforma en el que pretende allanar el camino hacia un sistema de salud universal y el objetivo del Ejecutivo es poder coordinar con las isapres un adecuado proceso de transición.

De hecho, el martes Torres protagonizó una maratónica jornada de reuniones con las seis instituciones que conforman la Asociación de Isapres, con el objetivo de levantar los temas de mayor preocupación previo a una mesa de trabajo que tendrán con la ministra de Salud, Begoña Yarza.

«Realizamos un levantamiento de los principales temas que las aseguradoras deberán abordar para enfrentar la contingencia financiera, y que en un futuro próximo les permitirá entrar en un adecuado proceso de transición al nuevo modelo de salud», dijo Torres ese día, para así evitar poner en riesgo a los 3,3 millones de personas afiliadas al sistema privado de salud.

Y esta mañana, el superintendente sostuvo que «para poder establecer una transición ordenada es necesario poder convenir algunas medidas que nos permitan poder, sin perjudicar a los usuarios, colaborar y contribuir a que ellos puedan capear el tema».

Sobre la posibilidad de que alguna isapre caiga en insolvencia, Torres comentó que » evidentemente en una situación crítica siempre existe algún grado de riesgo , y es lo que queremos disminuir a través de medidas que estamos concordando con las isapres. Eso, para que no tengamos conflicto de diagnóstico después en las conversaciones que hemos tenido con las isapres».

En todo caso, explicó que si eso ocurriera, «antes de que quiebre (alguna isapres), lo que existe es un mecanismo que se llama PAC o plan de recuperación que tienen que hacer las isapres para poder intentar salir de esta situación, que tiene un periodo de tiempo y que es supervisado directamente por la superintendencia».

«Tenemos antecedentes de una que ha logrado salir de un PAC, pero también tenemos antecedentes de que aquellas que caen en esta situación puede, eventualmente, quebrar, como es el caso de Mas Vida», recordó la autoridad.

El último balance financiero de las isapres, correspondiente al primer semestre de 2022, arrojó una pérdida de $73.607 millones. Esto, sumado a las cifras de 2021, totalizan un resultado negativo por $222 millones.

Torres también habló sobre las críticas de la industria por los reclamos por las alzas de precio de los planes, entregando algunos lineamientos sobre los criterios que se han empleado.

» Los reclamos que se han revisado no recogen ni el 2% del total de cotizantes, por lo que no hay un impacto mayor, y segundo, la intendencia de fondos no ha cambiado en lo absoluto el criterio que ya emitió en enero de 2022 y que fue ratificada por el anterior superintendente», señaló. ¿Encontraste algún error? Avísanos

