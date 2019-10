Sunedu sobre caso Telesup: “Es un nuevo intento de frenar el avance de la reforma universitaria”

Entornointeligente.com /

El titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu ), Martín Benavides, comentó que la decisión de un juez de Bagua, de conceder a la Universidad Privada Telesup una medida cautelar que suspende las resoluciones emitidas por la institución a su cargo, representa un nuevo intento de frenar el avance de la reforma universitaria.

“Acá estamos con un nuevo intento de frenar el avance de la reforma universitaria peruana y en ese sentido de permitir que personas que no han tenido durante años ninguna intención de ofrecer a la ciudadanía una universidad con las condiciones básicas de calidad puedan seguir haciendo uso de una norma mal diseñada por un juez, para poder seguir lucrando con las aspiraciones de los jóvenes”, indicó en conferencia de prensa.

La Sunedu denegó en mayo el licenciamiento a la Universidad Privada Telesup . Sin embargo, este centro de estudios recurrió al Segundo Juzgado Civil de Bagua, quien concedió una medida cautelar que suspende las resoluciones.

Benavides dijo hoy que esas acciones tomadas por la universidad y el juzgado van en contra del papel regulador de la Sunedu , “que es garantizar a la ciudad, que todas las universidades peruanas que funcionen en el sistema cumplan con condiciones básicas de calidad. Esa resolución va en contra de todo ello”.

Aseguró que no hay ninguna vulneración al derecho a la educación universitaria por parte de la Sunedu , sino que por el contrario, la institución a su cargo “espera que ese derecho se concrete con calidad”.

Asimismo, agregó que la Sunedu usará todas las vías legales para revertir la medida de la universidad y del Segundo Juzgado Civil de Bagua.

“No se lo vamos a permitir, haremos todo lo que esté a nuestro alcance, usaremos todas las vías legales para que esto no siga adelante. (…) Esta universidad no cumplió con ninguna de las condiciones básicas de calidad y durante todo el tiempo que ha durado el proceso de licenciamiento , ellos no han podido mejorar su oferta para los estudiantes”, puntualizó.

