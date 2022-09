Sunedu advierte que estafadores estarían solicitando donaciones para falsos bonos

Entornointeligente.com /

Informó que ha tomado conocimiento sobre denuncias de familiares de exdocentes y autoridades de diversas universidades que reciben solicitudes de donación de dinero para tramitar supuestos bonos no cobrados. Desde que, en 2019, se recibieron los primeros reportes de estas estafas, la Sunedu ha reiterado que solo se comunica a través de sus canales formales: comunicaciones oficiales, correos electrónicos institucionales y a través de su central telefónica (500-3930). Según los denunciantes, los presuntos estafadores se presentan como representantes de universidades públicas, les brindan datos laborales e información de sus familiares fallecidos o exdocentes y le solicitan dinero a cambio de tramitar supuesto «bono» ante la Superintendencia, brindándoles números telefónicos ajenos a la institución. La institución reiteró que no realiza pago de bonos o por ningún otro concepto a docentes o exdocentes de ninguna universidad y alerta a toda la comunidad universitaria sobre esta modalidad de fraude. Las solicitudes de este tipo constituyen ilícitos penales, como el delito de falsedad genérica, cuya pena es no menor de dos años ni mayor de cuatro años. La Superintendencia advierte que tomará las medidas legales correspondientes contra quienes resulten responsable e invoca a las personas e instituciones afectadas denunciar estos hechos, a fin de poder tomar las acciones legales pertinentes. Más en Andina: Poder Judicial declara nulo proceso legislativo que modificó Ley Universitaria https://t.co/lZPf4Lklpy Segundo Juzgado Constitucional de Lima aceptó demanda de amparo presentada por la Sunedu pic.twitter.com/cNAONzYy5X

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 20, 2022 Publicado: 17/9/2022

