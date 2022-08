Sunarp: conoce cómo inscribir el cambio de características de tu vehículo

Entornointeligente.com /

Primero, se debe de saber que no todos los cambios en el auto deben registrarse ante la Sunarp, solo aquellos que modifican las características principales del vehículo. No entran en consideración la colocación de accesorios como alerones, tubos de escape deportivos, entre otros. Cambios que deben registrarse obligatoriamente: Color: Si se modifica buena parte de la pintura original del vehículo, se debe registrar el cambio de características en la Sunarp. No se consideran como parte del color de un vehículo, los stickers de identificación, logotipos de las empresas de transporte y otros similares, así como cualquier otro color distintivo de los mismos, en tanto estos no excedan del 20% del área total del vehículo. En consecuencia, estos colores no son necesariamente registrables. Tipo de combustible: Por un factor económico, en los últimos años cientos de personas han optado por cambiar el sistema de combustible de sus vehículos a GLP o GNV. Esta modificación tiene que registrarse en la Sunarp. Motor: Este elemento primordial del auto lleva un número de serie para su identificación, por lo que es necesario actualizar la TIVE si se efectúa el cambio de motor. Pasos para el trámite de cambio de características: – Completa los formularios de solicitud de inscripción de títulos servicios registrales y solicitud de cambio de características. Recuerda que se pueden requerir otros documentos, según calificación registral y disposiciones vigentes. Puedes leer: Plataforma Síguelo de Sunarp permite conocer trámites registrales sin salir de casa – Para el cambio del sistema de combustible, se deberá presentar el certificado de conformidad de conversión emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. – Para el cambio de motor, se deberá presentar los documentos que acrediten la adquisición legal del nuevo motor (boleta o factura de adquisición en donde conste el nombre del propietario del vehículo). En caso el cambio de motor modifique la cilindrada, potencia y/o tipo de combustible, será necesaria la presentación de un certificado de conformidad de modificación expedido por una entidad autorizada por el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones. – En el área de caja debes cancelar la tasa registral (S/ 41.00). – Para solicitar la inscripción de los cambios, el titular registral o su representante debidamente facultado deberá acudir a una oficina registral y presentar el formato de la Sunarp, debidamente llenado, además de los documentos que correspondan según el cambio realizado. Luego, mediante el uso del sistema de verificación biométrica por comparación de huella dactilar del Reniec, se comprobará su identidad. En este caso, también se ha suprimido la exigencia de la certificación notarial de firma. – Cuando sea un tercero quien gestione la solicitud de cambio de características, se debe presentar el formato de la Sunarp debidamente llenado, así como la certificación notarial de firma del titular registral del vehículo y la documentación que sustente el cambio o cambios realizados; e igualmente se corrobora la identidad con el sistema de verificación biométrica por comparación de huella dactilar del Reniec. Más en Andina: ?? https://t.co/jDg69iLVOd , la plataforma digital que el Banco de la Nación, implementó 19 nuevas tasas de Sunarp, sumando así el acceso 433 tasas y 10 servicios de 23 entidades del Estado https://t.co/gVYHnRKHUq pic.twitter.com/jKAMdi3X0h

Publicado: 31/8/2022

