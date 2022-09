Sunafil: buscarán incrementar número de inspectores a 1,250

Entornointeligente.com /

Refirió que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), tiene 780 inspectores, de los cuales 350 son inspectores auxiliares que buscan ser promovidos a inspectores de trabajo. Asimismo, señaló que la cantidad de 780 inspectores, no cubre las necesidades de inspección laboral que el país necesita y por ello se necesita aumentar el número de inspectores. En ese sentido, anunció que el próximo 4 de octubre sostendrá una reunión con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, para abordar el fortalecimiento de la Sunafil. «La meta con la que estamos yendo al Ministerio de Economía y Finanzas es poder contar con 1,250 inspectores a nivel nacional», afirmó. «Eso es con lo que estamos yendo en virtud a un análisis que hicimos con el superintendente de Sunafil para poder darle un verdadero sentido a las labores que realiza», agregó. Sedapal Respecto a la acción popular que presentó la empresa estatal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) contra el MTPE por el Decreto Supremo 001-2022-TR que elimina la tercerización en el núcleo del negocio, anunció que ha solicitado una reunión con el presidente del directorio de Sedapal para que reconsidere su posición. «Me he permitido enviar un documento oficial firmado por mi despacho a Sedapal, pidiendo que reconsidere la posición respecto a la acción popular que ha presentado y que por supuesto se desista de la misma», dijo. «Yo he pedido una reunión con el presidente de directorio de Sedapal, para esta semana, estoy a la espera de la respuesta, pero que se tiene que dar, se tiene que dar», agregó. Salas señaló que el Ejecutivo está tomando acciones para defender el Decreto Supremo 001-2022-TR que elimina la tercerización en el núcleo del negocio. «Estamos tomando acciones también con la finalidad de poder encontrar coherencia y congruencia dentro del marco del Estado para poder defender en una sola línea como Estado este decreto supremo», puntualizó. Más en Andina: El @IndecopiOficial y @OSINERGMIN supervisarán abastecimiento de combustibles en el país https://t.co/cNYzsMAy3p Firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que tendrá una vigencia de dos años pic.twitter.com/TaOx3hyBny

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 (FIN) MDV / MDV Publicado: 5/9/2022

