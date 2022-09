Suman 24 personas desaparecidas en La Grita tras ritual religioso: el caso está en manos del Ministerio Público

Entornointeligente.com /

0609-22.-El jefe de seguridad ciudadana de la Gobernación del estado Táchira, Wilman Rivera Torres, en rueda de prensa señaló que la Fiscalía No. 27 del Ministerio Público lleva las riendas de la investigación sobre las 24 personas desaparecidas en La Grita, municipio Jauregui. Indicó que en conjunto con el Cicpc indagan sobre el lugar dónde podrían estar estos ciudadanos, en los que se incluyen adultos y varios menores de edad, quienes tienen casi dos semanas perdidos en la zona de montaña alta. Señaló que se presume que estuvieron en una finca, cuyo dueño se apersonó en el lugar hace 20 días, pero desde entonces los trabajadores no los volvieron a ver. Indicó que no se cuenta con una lista detallada con el número de personas, pues sus familiares no han hecho las denuncias respectivas, ya que hasta ahora, solo existe una denuncia, la cual corresponde a un exfuncionario militar. «Como ente competente estamos abocados a la investigación» expresó. Quienes están desaparecidos son vecinos de esta localidad, aseguró el jefe también jefe de la Policía del estado Táchira. «En el municipio se practica mucho este tipo de actividad religiosa, dicen que ellos practican mucho eso y lo habían hecho igual en otras ocasiones» expresó Rivera. Resaltó que «quien lidera este grupo se le había aparecido la Virgen María, quien le pidió que se retiraran hacia un sector específico, pues el mundo se iba acabar». En cuanto a una fotografía que circula en redes sociales sobre la responsable de dirigir al grupo, indicó que esto no ha sido confirmado hasta ahora. Mencionó que será el Ministerio Público quien determine algún tipo de penalización hacia las personas que se llevaron a este grupo de ciudadanos a un lugar no precisado aún por las autoridades policiales. Por su parte, el director de Proteción Civil del Estado Táchira, Yesnardo Canal, informó que comenzará este martes las labores de búsqueda. «De 16 a 20 personas están desaparecidas desde el 22 de agosto» cuando partieron a una actividad «presuntamente» religiosa en la ciudad de La Grita, estado Táchira (fronterizo con Colombia), dijo el director de PC de la entidad. *Con información de Noticia al Día, Prensa de Táchira y Twitter

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com