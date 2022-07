Suiza rechaza propuesta para atender a heridos en la guerra de Ucrania

Entornointeligente.com /

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza confirmó este lunes (18.07.2022) una información publicada por el diario local Tages-Anzeiger , que reportó que el Ministerio de Asuntos Exteriores había rechazado atender a civiles y militares ucranianos heridos en la guerra que se combate en ese país contra los invasores rusos, apelando a su política de neutralidad.

El organismo de la OTAN que coordina la evacuación de pacientes fuera de Ucrania había solicitado a las autoridades suizas recibir a heridos en el conflicto, y los hospitales habían mostrado su disposición a hacerlo, pero las autoridades decretaron que eso no sería posible, arguyendo que las Convenciones de Ginebra de 1949 establecen que un país neutral no puede atender a soldados de Estados beligerantes si tras ello estos pueden reincorporarse al conflicto.

Y si bien esto no aplica para los civiles, Suiza prefirió extender la moratoria a todos los ucranianos, y en cambio «brindar ayuda directamente a Ucrania», apoyando a los hospitales en ese territorio. «Suiza, a través de su ayuda y su compromiso humanitario, aporta en principio un apoyo de mejor calidad y más eficaz en el lugar que si los pacientes fueran acogidos en Suiza», señaló el DFAE.

Ayuda a desminar El Ministerio de Exteriores suizo subrayó que recibir combatientes ucranianos sería problemático para la neutralidad del país, piedra angular de su política exterior durante más de dos siglos, y que además sería difícil «distinguir a los pacientes civiles y militares» entre los combatientes heridos. Por ello, y tras consultar a varios ministerios, «se suspendieron las medidas preparatorias ya adoptadas en Suiza.

Por otro lado, el Ejército suizo indicó que ayudará a Ucrania en las operaciones de desminado y limpieza de municiones en el país, mediante cursos de formación en este campo para especialistas ucranianos. Los cursos tendrán lugar en Ginebra, en el marco de los acuerdos de cooperación entre Suiza y la OTAN.

La guerra en Ucrania ha provocado que Suiza se cuestione -pero no tanto- su vieja política de neutralidad, en un momento en el que Berna mantiene contra Moscú sanciones similares a las de la Unión Europea por la invasión de Ucrania, algo a lo que Rusia ha respondido incluyendo al Gobierno suizo en su lista de Estados «hostiles».

DZC (EFE, AFP)

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Que Lenin se vaya El curador de la exposición PHOTO no SHOOTING!, Michael Fuhr, dice que esta foto de Yuriy Kosin es su favorita. En ella se ve una estatua derribada de Lenin cargada en la parte trasera de un camión. La granjera que va pasando acaba de llegar de la cosecha: tiene un azadón y los cultivos recién recogidos en un bolso.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! En las calles de Kaliningrado Esta foto de Dmitry Vyshemirsky muestra a los miembros de una banda de música que se prepara para una presentación en Kaliningrado, un enclave ruso que se encuentra entre Polonia y Lituania y que es la ciudad natal del fotógrafo.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Patrimonio compartido En su serie «Perdóname, Kaliningrado», Vyshemirsky explora la diversidad cultural y la compleja historia que marca a la región. Desde el siglo XVII hasta 1945, la ciudad perteneció a Alemania y se llamaba Königsberg. Tras la reestructuración de las fronteras europeas después de la Segunda Guerra Mundial, el puerto quedó en manos de la Rusia soviética.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Protesta en Berlín La invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, generó una ola mundial de protestas contra la guerra. Esta foto de Vyshemirsky fue obtenida en marzo en Berlín, donde los manifestantes mostraron su solidaridad con los ucranianos extendiendo una enorme bandera.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Niños jugando En esta foto, Vyshemirsky inmortalizó a unos niños frente a una casa. El artista se describe a sí mismo como un «ucraniano con pasaporte ruso». Nacido en Rusia, su familia enfrentó la represión política y fue reubicada a la fuerza por el régimen. Finalmente se establecieron en Kaliningrado.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Un verano en el agua Esta fotografía de Kosin muestra a unos niños jugando en un río, lo que permite dar una mirada a cómo era la vida normal de los jóvenes antes de la invasión del 24 de febrero de 2022, en la que las tropas rusas entraron masivamente al país. Poco después de que los invasores bombardearan su ciudad natal Irpin, Kosin huyó caminando a Kyiv y finalmente a Cracovia, Polonia.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Un país en guerra desde 2014 En su huida, Yuriy Kosin solo se llevó las pocas cosas que pudo cargar, entre ellas un disco duro con algunas fotografías. Si bien esta imagen no es nueva, permite representar la actual realidad de una Ucrania devastada por la guerra, que comenzó en 2014 con los «separatistas» prorrusos en el este de Ucrania. La exposición «PHOTO no SHOOTING!» estará abierta hasta el 23 de octubre de 2022.

Autor: Manasi Gopalakrishnan

LINK ORIGINAL: Dw

