Suiza le quitó el invicto a Portugal en la Liga de Naciones

Portugal dejó a Cristiano Ronaldo en casa y perdió su calidad de invicto en 2022 y el liderato en su grupo de la Liga de Naciones el domingo.

Un gol después de 57 segundos del delantero Haris Seferović fue suficiente para Suiza al imponerse 1-0 a Portugal en Ginebra, a pesar de la presión tardía del equipo portugués, que incluyó dos oportunidades de gol del capitán de 39 años, Pepe, jugando como centro delantero de emergencia.

El desliz de Portugal, después de darle oportunidad de Cristiano de ausentarse del último partido de una larga temporada, le permitió a España tomar el liderato del Grupo 2 después de una victoria de 2-0 sobre la República Checa en la Liga A.

Las anotaciones de Carlos Soler y Pablo Sarabia le otorgan una ventaja de un punto a España sobre Portugal después de cuatro jornadas. Las últimas dos se jugarán en septiembre.

Portugal se había ido invicto en cinco partidos este año, comenzando con dos victorias en las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo en marzo, incluida una goleada de 4-0 sobre Suiza el fin de semana pasado.

Liga B

Erling Haaland llegó a 42 goles en la temporada en todas las competencias al conseguir otro doblete en contra de Suecia para liderar a Noruega a una victoria 3-2.

El delantero que recientemente firmó con Manchester City también hizo dos goles contra Suecia el domingo pasado en el triunfo de 2-1 en el primero de dos enfrentamientos del mes en la Liga B.

Noruega lidera el Grupo 4 con 10 puntos, tres por delante de Serbia, que desperdició una ventaja de dos goles para empatar 2-2 con Eslovenia.

En C y D

Bulgaria, cuyo autobús se vio involucrado en un accidente antes del partido, empató 0-0 con Georgia.

El mediocampista Todor Nedelev fue operado con éxito de una lesión en la cabeza tras el accidente el viernes.

Georgia lidera el Grupo 4 por tres puntos sobre Macedonia del Norte, que goleó 4-0 a Gibraltar, último del sector.

Grecia, líder del Grupo 2, derrotó 2-0 a Kosovo para tomar ventaja de seis puntos.

Irlanda del Norte y Chipre siguen sin ganar y tienen dos puntos luego de empatar 2-2 en Belfast.

En la Liga D, Malta superó 2-0 a San Marino.

