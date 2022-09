Entornointeligente.com /

Suicidio, un mal en aumento en República Dominicana Septiembre 9, 2022 por Percha República Dominicana no es la excepción. Tal y como refiere la psicóloga Miguelina Justo, las cifras confirman que en el país se ha registrado un incremento en el número de casos desde el año 2020 al 2021. En concreto, se registraron 670 suicidios en el 2021, una cifra que representa una subida de 12.1% con relación al 2020 (597) y que es la mayor desde el año 2007, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

