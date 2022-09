Suicidio: aplica estos «primeros auxilios psicólogicos» en personas que intentan cometerlo

Entornointeligente.com /

Yuri Cutipé, director nacional de salud mental del Ministerio de Salud (Minsa), alertó sobre la necesidad de sensibilizar a la sociedad ante el incremento de suicidios, además de saber cómo prevenirlos. En mayor proporción, los potenciales suicidas tienen menos de 30 años, siendo 22 años la edad promedio. ¿Cuándo actuar? «El principal signo de alarma son las advertencias de las personas que piensan en el suicidio. Hablan sobre que están considerando morirse. Incluso hacen advertencias que no son tan directas, como que tienen deseos de no estar vivas, deseos de dormirse permanentemente, de no volver a despertarse. Son verbalizaciones que nos dicen que la persona está sintiéndose desbordada por sus problemas y necesita ayuda», detalló en entrevista con el programa Saludable Mente de Andina Canal Online . Ante comentarios de este tipo, el experto sugirió aplicar los denominados primeros auxilios psicológicos, que pueden ser manejados por todos. «Buscamos que las personas los conozcan y los apliquen, sin necesidad de ser psiquiatras o psicólogos. Estos sirven para ayudar a quienes se encuentran en situación crítica, mientras se resuelvan los problemas que los aquejan», detalló el experto. Tres pasos a seguir El experto mencionó que son tres los pasos a seguir ante un posible caso de ideación suicida: 1. Observar. – No hablar, no dar consejos. Observar lo que está pasando alrededor de la persona que se sospecha sea potencial suicida. Puede haberlo intentado ya o solo haber lanzado frases que dan cuenta de la ideación. El doctor Cutipé manifestó que las mujeres que sufren violencia doméstica y depresión tienen ocho veces más riesgo de intentar un acto de suicidio. 2. Escuchar.- Prestar oídos a la persona que muchas veces se siente desbordada por algún problema en especial. De acuerdo con una investigación del Ministerio de Salud, las personas intentan acabar con su vida debido, en primer lugar, a problemas de pareja ; seguidos por conflictos con los padres; trastornos de salud mental y dificultades fiinancieras. «Escuchar a la otra persona antes de hablar es clave. Si no lo hacemos, no podremos conocer lo que le está pasando ni podremos ayudarla». 3. Proponer salidas. Después de haber observado y escuchado atentamente se aconseja proponerle salidas: Contactarla con servicios de salud, servicios sociales o su propia familia. En la línea del último punto, el doctor Cutipé destacó que este año se han implementado más centros de salud mental comunitarios en el país sumando hasta la fecha 72, de los cuales 18 están en Lima. «Ahora estamos en 21 regiones pero a fin de año debemos llegar a los 106 centros y en todo el país. A esto se suma que estamos implementando servicios de salud mental en los grandes hospitales». Para el especialista, es fundamental hablar en casa sobre el suicidio , evitando ensalzarlo como una posibilidad para salir de los problemas. «Cuando hablamos de suicidio debemos hablar del sufrimiento de las personas, de la soledad, de la desprotección, de la poca capacidad de respuesta que tenemos como familia, como amigos, como Estado para ayudarlas . Tenemos que hablar de solidaridad. Cuando una persona comete suicidio le enrostra a la sociedad su incapacidad para haberla ayudado». Si todos colaboramos con las personas en el manejo de sus problemas estaremos haciendo posible que no tengan la necesidad de pensar en dejar de existir para dejar de sufrir, puntualizó. *Nota publicada originalmente el 14 de setiembre del 2018 Más en Andina: Conoce la guía ‘Orientaciones para el abordaje de conductas autoagresivas, intentos de suicidio y suicidios en las comunidades educativas’, elaborada por @MineduPeru ?? https://t.co/mah3NEP1uy ?? El 18 % de los suicidios tiene como protagonistas a niños y adolescentes. pic.twitter.com/mT2qgXEFRv

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 8, 2022 (FIN) KGR/RRC GRM Publicado: 9/9/2022

