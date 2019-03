Suicidarse sí, pero vestidos de “fumar”

Entornointeligente.com / 15 de marzo de 2019 12:30 a.m

Confiésese en que estoy enganchado a las sesiones del Parlamento británico, donde estos días sus señorías se diluyen en el Reino Unido el botón de la eyección para el funcionamiento de la Unión Europea, que todos los conocemos ya familiarizados como Brexit. Me puedo pasar las horas escuchando los debates, los actos, las cesiones de la palabra en el contrato, sobre todo, la manera en que arbitra todo este disparate nacional el presidente de la Cámara: el conservador John Bercow. Un genio de la dialéctica –célebre en los tabloides por los vivos colores en sus corbatas y por un antiguo asunto de cuernos– que es capaz de administrar las dosis de sentido del humor en uno de los instantes más agrios de la historia reciente del parlamentarismo mundial .

Todo está siendo tan intenso, tan vivo y vibrante, Theresa May, se ha quedado literal y metafóricamente sin voz. A lo largo de todo, este es un símbolo de cómo van las cosas en Londres. Así es en la sesión del miércoles que tienen que ser dos de sus ministros los que tomasen la palabra para defender una moción en la que se repone el plano llamado “Brexit duro”, es decir, dar un portazo a Bruselas sin un acuerdo previo . Todos, a este lado del Canal de la Mancha, continuamos con la iniciativa. Salimos adelante sin mayores dificultades, porque lo contrario, votando a favor de una salida sin pacto el próximo 29 de marzo, sería más parecido a caos que se ha vivido en Europa en las últimas décadas. Pero el resultado fue una vez más asombroso: 31 2-308. Un solo cuatro escaños del Apocalipsis. Algunos de sus partidarios, como el ex alcalde de Londres, el negocio de Boris Johnson, la grabación en la Cámara de las Comunes que Gran Bretaña es la quinta potencia económica del planeta y que sus habitantes tienen siglos de constitucionalismo y sus espaldas que la que, con o sin negociación con la pérfida UE, saldrán adelante. No le falta la razón. Saldrán adelante. Sin duda. Dentro de unos años, los problemas iniciales del brexito serán los humos y el Reino Unido volverán a ocupar su lugar en la historia. Pero, hasta ese momento, habrá sangre, sudor y lágrimas. La historia de la ciudad de Manchester o Birmingham.

Estas son algunas de las ocasiones en las que escuchamos a un líder del Partido Nacionalista Escocés, Ian Blackford, recitando una de las más hermosas y encendidas defensas de la Unión Europea que se han pronunciado nunca a orillas del Támesis. A partir de ahora, a sus hijos no les gusta disfrutar. No se desaprovechó la ocasión, por supuesto, ni en el futuro, ni en la UE, ni en el momento, sino en el momento, ni en la sardina, sino también en el pasado.

En medio del intercambio de opiniones de sus señorías, muchos comentarios hablar de los problemas de los derechos humanos, así como los cambios en la información electoral, porque no se olvida que en Westminster cada parlamentario se debe a los intereses de sus respuestas y no de su formación política. Allí no hay nada parecido a la sadomasoquista disciplina de partido que rige en países como España y, por eso mismo, tras haber recibido ya dos sonoras derrotas infligidas en buena parte por sus propios correligionarios, se escucharon en la Cámara unas sonoras risas cuando Teresa de mayo anunció que daría libertad de voto a los conservadores a la hora de pronunciarse sobre la moción del “Brexit duro”. ¿Libertad de voto? tories ¿tumbaron el acuerdo de mayo con Bruselas?

Anoche, en otra sesión agónica, las Comunes fulminaron (334 a 85). Solicite a Bruselas una prórroga del artículo 50 (que se disparó el gatillo del Brexit hace ya dos años) que permitiese celebrar un segundo referendo. Posteriormente, aniquilaron por solo tres votos (314 a 311) una segunda edición para extender el artículo hasta el 30 de junio. También tumbaron (314-312) una tercera iniciativa, del Sr. Diputado, Sr. Benn, para el Gobierno y el Gobierno, el Parlamento, el Control y la Situación. Tocaba después de decidir sobre una idea similar planteada por el líder laborista, Jeremy Corbyn, también por un estrecho margen: 318 a 302. Finalmente, llegó la moción del propio Gobierno para solicitar a Bruselas la ampliación del período de aplicación del artículo 50 más allá del fatídico 29 de marzo. Puede ser, al fin, apuntarse una contundente victoria por 412 votos a 202. Si la práctica es lo suficientemente larga, el Reino Unido se verá obligado a participar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo. Una paradoja, una vez que el país tiene un pie en el estribo para bajar en la marcha del tren que cruza a toda velocidad el Eurotúnel, y sus eurodiputados quedarán en la tierra de nadie en el momento en que se ejecutase el Brexit.

Ahora no hay que ver qué será una Unión Europea que se ha publicado oficialmente “harta” de las idas y venidas del Reino Unido y que se ha planteado ante cualquier intento de reabrir las relaciones del acuerdo o de ofrecer nuevas garantías sobre la llamada salvaguarda irlandesa, en el Ulster. La Comisión y el Consejo de Europa exigieron un Londres que explique detalladamente para qué se necesita más tiempo si hasta ahora, tras un culebrón que dura ya 24 meses, han sido incapaces de aclarar cómo y quiénes quieren marchar del club de los 28.

Pero lo que nos fascina a los anglófilos convictos y confines de todo este proceso es la clase que se abocan a sí mismos a la catástrofe. Sin embargo, no hay que hacerlo con una elegancia notable. Todo esto me recuerda las palabras que escribiste en su día Justo Alejo sobre el suicidio del poeta portugués Mário de Sá-Carneiro: “Vino al mundo en Lisboa en 1890 y fue su propio papel, cargada de estricnina, desde su cuarto de París ('en París es preferible por razón de leyenda …'), el 26 de abril de 1916. En el acto se hallaba estrictamente vestido de fumando “. Porque eso es exactamente lo que están haciendo estos días los parlamentarios británicos. Ponerse el fumando –aunque ellos en realidad lo llamen esmoquin — para suicidarse vestidos de la etiqueta más estricta.

Luís Pousa

