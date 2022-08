Sugieren reformar Ley de Arrendamiento Inmobiliario para generar una oferta masiva

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela –CIV-, calificó de particular el hecho que en Venezuela no haya créditos bancarios para la adquisición de viviendas porque en «los demás países de Latinoamérica tienen ofertas de créditos no solo para viviendas, sino de automóviles».

«Esperamos que eso se normalice en algún momento», apuntó en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio 2 + 2 de Unión Radio.

No obstante, precisó que actualmente las cifras de financiamiento bancario han ido aumentando «pero un financiamiento que viene representando el 1 o 2 % de lo que era hace 10 años atrás».

La cámara está proponiendo en el arrendamiento la solución para la vivienda, en especial para las nuevas generaciones. «Para eso hace falta la reforma de la Ley de Arrendamiento de Viviendas para que se genere una oferta masiva, como sabemos hay muchos apartamentos desocupados de gente que se fue al exterior y que podrían ser alquilados». Opina que es necesario eliminar «la percepción que no hay seguridad jurídica».

«Mientras se reactivan los créditos bancarios generar un marco legal para fomentar un alquiler masivo de esas miles de viviendas», remarcó.

«Esperamos que este mercado se masifique que todos las personas que tengan inmuebles desocupados puedan alquilarlos con confianza, pero hace falta la reforma de la Ley de Arrendamiento de Viviendas», insistió.

Adelantó que hay interés por parte del ministerio de Vivienda y la CIV ha presentado sus propuestas concretas, «pero tiene que pasar a la AN a una discusión aunque aún no se le ha dado agenda a esta ley».

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

