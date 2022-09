Sugerencia «en el aire»

Entornointeligente.com /

Hace tres semanas, el principal vocero de los empresarios hizo una «sugerencia» que entusiasmó al sector trabajador. Pero, Pedro Brache, también preocupó a una parte importante de su entorno. Cuando el líder empresarial levantó su voz para pedir un aumento salarial «voluntario» para los trabajadores no buscaba congraciarse con los empleados. Claro, esto puso a frotarse las manos a quienes viven de un salario que cada vez se queda mas reducido por las alzas constantes y desmedidas de los precios.

Esa propuesta de Brache tiene sus raíces en la necesidad de hacer que la economía sea cada vez sólida. Es consciente el dirigente empresarial de que, mientras más acceso al dinero tiene la familia laboral, más puede invertir en comida, educación, diversión, ropa, entretenimiento, etc. Ese dinero, que paga el empresario o el Estado, retorna a mano de quien lo origina. Si recibe más el trabajador, gasta más y así entra más al bolsillo del dueño de la empresa.

Es por eso que la propuesta de Pedro Brache debe ser escuchada por sus colegas empresarios y refrendada por el Estado. La economía necesita ser cada vez más dinámica y eso sólo se logra cuando el circulante es mayor. A pesar de esa realidad que propone el dirigente del CONEP no ha sido recibida con el esperado entusiasmo por sus colegas empresarios. Si no la escucharon bien, queremos, en estas «Expresiones» reiterarles lo sugerido por su principal vocero: él les pidió que apliquen un reajuste salarial «adecuado y voluntario» a sus empleados. Si lo hacen, al final, ese aumento solo pasará por las manos de los trabajadores y en corto tiempo, retornara a las cuentas de los dueños del capital. Que no quede en el aire lo sugerido por el vocero principal del empresariado dominicano.

