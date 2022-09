Sufría bullying por su condición en la piel, pero nada lo detuvo para alcanzar sus sueños en EEUU

Entornointeligente.com /

Por Dailymail

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! James McLeod, de 40 años, de Peekskill, Nueva York, tenía 18 meses cuando su madre notó una mancha blanca en su piel que creció gradualmente, dejando un lado de su cara casi completamente blanco.

Un médico le diagnosticó vitíligo, una condición que hace que aparezcan manchas blancas en la piel debido a la falta de un pigmento llamado melanina. Puede afectar cualquier área de la piel, pero comúnmente ocurre en la cara, el cuello, las manos y los pliegues de la piel.

«Cuando era niño, me llamaban tantos nombres, cara de mofeta, cara de cebra, vaca», dijo. «Todavía me preguntan si estuve en un incendio, si alguien me tiró lejía en la cara. Preguntaban qué le pasaba a mi cara como si hubiera algo malo en mí».

Lea más en Dailymail

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com