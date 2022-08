Sueldo mínimo sube a $400 mil y Boric reitera compromiso de aumentarlo a $500 mil, pese a «duras» condiciones económicas

Entornointeligente.com /

El Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el titular de Economía, Nicolás Grau, informó que según los cálculos del Gobierno un millón de trabajadores tendrán acceso a un sueldo mínimo de $400 mil gracias al subsidio estatal enfocado a las MiPymes, que comenzó a regir desde agosto e levando el sueldo mínimo a ese monto.

El mandatario también se refirió a lo planteado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que indicó que en la negociación del próximo año espera llegar a los $500 mil como sueldo mínimo y no esperar hasta el término del actual mandato, como lo señala el programa de gobierno.

Boric explicó que » este año y el próximo las condiciones de la economía van a ser duras, por factores que van más allá de la voluntad del gobierno y de condiciones que no manejamos en Chile».

Dijo que las posibilidades de recesión, tanto en Europa y EEUU, han influido severamente en la economía, el aumento del precio de los combustibles por la guerra en Ucrania o el cierre de ciudades que lleva China bajan el precio del cobre y que «todos estos factores hay que considerarlos».

Y enfatizó que «mantenemos nuestro compromiso como gobierno que durante nuestra administración el sueldo mínimo llegue a $500 mil y para eso vamos a necesitar la colaboración de trabajadores y empleadores», y sostuvo que «llegamos a $400 mil el primer año de gobierno. Tenemos que avanzar paso a paso para que estos avances sean sólidos y no impliquen retrocesos posteriores».

Plebiscito y Grossman Sobre el proceso constituyente, el jefe de Estado planteó que no ve dificultades para llegar a un acuerdo en los partidos oficialistas respecto a si adelantar o no acuerdos de reformas ante del plebiscito.

«Creo que las coaliciones que están por el apruebo están de acuerdo en que el proyecto es perfectible, y son ellas las encargadas de dar las garantías para que eso sea viable». Dijo que un posible acuerdo previo al plebiscito de sus dos coaliciones en un solo documento con compromisos «no solo lo veo viable, sino que lo insto».

Respecto a la decisión de no apoyar al abogado Claudio Grossman para el cupo de juez en la Corte Internacional de Justicia, dijo que «las circunstancias de la candidatura son bien particulares», porque tiene un cargo internacional vigente al ser parte de la Comisión de Derecho Internacional. Sostuvo que «se ha planteado por parte de sectores que se creen dueños de la Cancillería que hay un veto a Claudio Grossman, eso no es cierto» afirmando «a mi entender la polémica no ha lugar».

Boric recordó que «Chile está postulando, por decisión del gobierno anterior, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para lo cual se han comprometido votos de otros países. Todas esas circunstancias hacen ver que es mejor para los intereses superiores de Chile mantener esa candidatura y mantener a Grossman en el cargo que tiene en que fue electo por votación de muchos países».

