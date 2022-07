Suecia pasa a semifinales en Eurocopa Femenina de fútbol

Entornointeligente.com /

Con este resultado, se completa la primera semifinal del certamen en la que se enfrentarán Suecia e Inglaterra.

Suecia se convirtió este viernes en la tercera selección clasificada a las semifinales del Campeonato de Europa Femenino de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), luego de derrotar a Bélgica con marcador de un gol por cero.

En el estadio Leigh Sport Village de Gran Mánchester de Inglaterra, el choque se mantuvo reñido desde el inicio, pero fue dominado por las suecas que terminaron dominando la posesión con un 51 por ciento.

Cuando parecía que el partido se iba al alargue, la defensora central sueca Linda Sembrant anotó el gol de la victoria en el minuto dos de los tres agregados por la árbitro principal.

Semi-finalists ✅

But will #SWE make it to the final at Wembley? ��️ #WEURO2022 | @svenskfotboll pic.twitter.com/yjvTcEw6R8

— UEFA Women’s EURO 2022 (@WEURO2022) July 22, 2022 Por otra parte, lo organizadores del torneo reconocieron a la portera belga, Nicky Evrard, como la mejor del partido, pues realizó numerosas paradas que hicieron que el dominio de las escandinavas no se reflejara en el marcador.

De esta forma, se completa la primera semifinal del certamen en la que se enfrentarán Suecia e Inglaterra, pues las anfitrionas derrotaron por marcador de dos por uno a España el pasado miércoles.

(Y)our number 1 tonight. Thank you Nicky �� #SWEBEL #WEURO2022 #FLAMETIME pic.twitter.com/kziX36Ehg5

— Belgian Red Flames (@BelRedFlames) July 22, 2022 Por la otra llave, Alemania, que venció dos dianas por cero a Austria, espera en la otra semifinal al ganador en el partido entre Francia y Países Bajos.

La final de Campeonato de Europa Femenino de la UEFA se celebrará el próximo 31 de julio en el estadio londinense de Wembley.

