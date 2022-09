Sucesso: sonda da NASA colidiu com asteróide

Entornointeligente.com /

Feito: a sonda DART já colidiu contra a pequena lua Dimorphos, que gira à volta do asteróide Didymos, confirmou-se através de uma transmissão online da NASA já depois das 00h14 desta terça-feira (hora de Lisboa). Este foi assim o primeiro teste espacial de defesa planetária.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion ’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022 A emoção – e o nervosismo – esteve ao rubro durante a transmissão que nos levou até ao impacto da DART em Dimorphos. Mas o caminho até à colisão foi feito praticamente a direito, sem percalços.

Ao longo da noite, fomos guiados pela câmara da sonda que nos foi mostrando um fundo preto com pontinho branco. Esse pontinho era o sistema de asteróides a aproximar-se.

A certa altura, tivemos as primeiras imagens do centro de operações da missão, em Maryland, nos Estados Unidos. O silêncio reinava. Mas depressa foi interrompido. «Estamos a ver Dimorphos», ouvia-se no meio dos engenheiros e cientistas na sala vestidos a rigor com uma blusa azul com o símbolo da missão. «[A DART] está a percorrer um caminho estável. Ufa!»

Quem não conseguia esconder o entusiasmo foi Angela Stickle, da equipa de investigação na DART, que apareceu na transmissão como comentadora. «É fantástico! Conseguimos ver Dimorphos», afirmou a cientista do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Uma segunda ronda no centro de operações confirmou que a missão estava a ir de vento em popa. A engenheira Elena Adams foi percorrendo todos os parâmetros de sobrevivência do veículo, desde à autonomia e aos sistemas terrestres, e todos estavam de boa saúde. «Sim! Boa», eram as exclamações que se ouviam na sala. «Tudo está a correr muito bem», informava a engenheira.

E uma terceira revisão já não deixou dúvidas: a DART não deveria falhar o alvo. A sonda estava imparável em direcção a Dimorphos. Assim que tal se confirmou ouviram-se aplausos e até houve quem se levantou da cadeira.

Antes da contagem final, fez-se a última ligação ao centro de operações e já só se ouvia a palavra «fantástico». Na sala, já todos estavam de pé e a contar os poucos metros que restavam para o impacto. Nós, e eles, lá íamos vendo os asteróides cada vez mais perto. Até que a certa altura já se avistava o alvo: Dimorphos. «Inacreditável», dizia, e voltava a dizer, Elena Adams.

E já só se tinha olhos para o asteróide, até que se viu a sua superfície rochosa. E começou oficialmente a contagem até à colisão: três, dois, um e… impacto. Pela primeira vez na história uma sonda tinha colidido contra um asteróide para testar se conseguimos desviar de alguma forma a sua órbita e a do asteróide maior que orbita.

Que missão é esta? A DART, da NASA, foi criada com o objectivo de preparar a defesa planetária antes que se descubra um objecto que possa colidir na Terra e que cause danos consideráveis. De seu nome «Double Asteroid Redirection Test» (daí o DART), esta missão é composta por uma sonda usada para se testar o método «deflexão de impacto cinético». No fundo, vai demonstrar que um potencial asteróide que cause danos na Terra pode ser deflectido (ou seja, desviado) através da colisão intencional de uma sonda.

O alvo desta missão foi um sistema composto pelo asteróide Didymos, com 780 metros de diâmetro, e pela sua lua Dimorphos, que tem 160 metros de tamanho. Estão a cerca de 11,5 milhões de quilómetros de nós.

E porquê este sistema? Tem uma órbita não muito distante da Terra, sendo assim menos dispendioso executar a missão. Além disso, como também não representa qualquer perigo de colisão com a Terra, alterações na sua órbita durante a missão não representam um perigo para nós. Por fim, a pequena dimensão de Dimorphos também torna mais fácil a deflexão, bem como estudar o impacto desse desvio.

Mas não chega apenas chocar com este corpo celeste. É necessário saber qual o cenário do impacto. Para isso, será lançada em 2024 a missão Hera , da Agência Espacial Europeia (ESA). Este veículo alcançará o sistema de Didymos em 2026 e vai com ela um grande toque português através das empresas Efacec, GMV, Synopsis Planet, FHP e Tekever. Com diferentes papéis, participarão no sistema de navegação ou no instrumento que permitirá medir a distância da Hera ao asteróide.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com