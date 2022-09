Substituição de paragens de autocarros da STCP causa desagrado aos portuenses

Entornointeligente.com /

Os abrigos das paragens de autocarros da cidade do Porto estão a ser substituídos, numa operação que deverá terminar no início do próximo ano . Em algumas zonas do concelho, as novas paragens já foram instaladas, mas apresentam uma disposição diferente do esperado, o que causou algum descontentamento aos passageiros do município.

Na rua de São Dinis, a paragem de Bica Velha encontra-se de costas voltadas para a estrada, não tendo nenhum vidro nas laterais para protecção dos passageiros. Elírio Pereira, de 74 anos, mora perto da paragem de autocarro e todos os dias espera pelo transporte neste local. Para o portuense, a nova estrutura é «péssima».

«No Inverno, principalmente, a nova instalação não tem abrigo nenhum. Os anteriores ainda eram mais comprimidos e tinham nas laterais um vidro que protegia mais as pessoas. Desta maneira, vão apanhar com a chuva na mesma», aponta.

Joaquim Castro, de 72 anos, e a esposa Almerinda Castro, de 69 anos, também são da opinião que a nova posição da paragem «não faz muito sentido». Para o casal, a estrutura da instalação não é adequada para proteger os passageiros do período das chuvas.

«Nesta paragem, a chuva vai entrar na mesma e atingir as pessoas. Como está agora vai ser muito pior. Para mim, não faz sentido nenhum estar virada ao contrário», salienta o morador do concelho do Porto. «As antigas eram bem melhores, mais largas. Estas não têm protecção nenhuma», acrescenta ainda Almerinda.

No Bolhão, na rua Sá da Bandeira, a nova paragem de autocarros também causou algum desagrado aos portuenses. A paragem que está a ser colocada ainda se encontra em fase de intervenção, mas a nova estrutura é igual à da rua de São Dinis.

Maria José, de 55 anos, utiliza esta paragem para se deslocar para o trabalho todos os dias. Maria considera que o novo abrigo que foi colocado «não faz muito sentido». «Uma pessoa está de costas para a rua e não consegue ver quando o autocarro chega. Também não vai abrigar muito bem, porque dos lados não tem protecção nenhuma», reitera a habitante do Porto.

Jorge Carvalho, de 70 anos, é da mesma opinião que Maria. A nova instalação «devia estar virada para a estrada para as pessoas verem o autocarro chegar», refere. «Não faz sentido estar virado daquela forma. Devia estar virado da forma correcta para as pessoas quando estão sentadas também não terem de dar a volta à paragem para apanhar o autocarro», acrescenta.

Questionada por email pelo PÚBLICO, a Câmara Municipal do Porto (CMP) refere que as novas paragens «surgem em pontos da cidade em que os passeios são tão estreitos, que se concluiu que esta seria a melhor solução para proteger os passageiros da chuva atirada pelos automóveis».

As paragens de costas voltadas para a estrada têm o objectivo de «dar mais conforto aos utentes das paragens», assegura a CMP. «A opção de ter abrigos invertidos e abrigos sem laterais permitirá melhorar as condições de espera dos passageiros que anteriormente não usufruíam deste tipo de equipamento».

A Câmara do Porto salienta ainda que os novos equipamentos, que estejam colocados em locais onde há estabelecimentos comerciais com montras ou habitações com portas e janelas, «não irão comprometer a acessibilidade nem a visibilidade das fachadas» destes edifícios.

A substituição das paragens dos autocarros vão apresentar, segundo a Câmara do Porto, «várias versões», que podem ser «abrigo com 1,75 m de tecto, com publicidade numa lateral e com vidro na outra; abrigo com tecto mais pequeno; abrigo invertido; abrigo sem publicidade; abrigo sem vidros laterais; abrigo com banco ou apenas com barra de apoio e abrigo com entrada traseira». Mas a CMP assegura que a instalação de estes equipamentos «vai garantir melhorias significativas ao nível do serviço prestado», seja ao nível do conforto ou dos acessos às próprias paragens.

