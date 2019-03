Entornointeligente.com /

No veo mal que el Estado apoye a las familias de pocos recursos económicos con bonos, becas, entre otras ayudas, pero creo que no es la solución al problema de mejorar la calidad de vida y menos sin son de manera indefinida y no son monitoreados para conocer si cumplen el fin destinado.

Una transferencia monetaria no lo es todo, pues acostumbra en parte a las personas a que el Gobierno debe resolverles todo. Lo mejor es generar plazas de trabajo.

LINK ORIGINAL: Metro libre

