Subsidios por invierno: Ganaderos y agricultores denuncian que se quedaron cortos

Ante el inicio del pago de subsidios para los agricultores y los ganaderos de la región de la Mojana,, por parte del Banco Agrario, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres y el Ministerio de Agricultura, La FM habló con algunos de los beneficiarios y entidades locales.

En el caso de los ganaderos, Arcesio Paredes, nos dijo que, » hoy el Banco Agrario está entregando unos incentivos que no corresponden a lo que había sacado como resolución el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión del Riesgo, no corresponde los pagos que está haciendo el Banco Agrario y los afectados se sienten inconformes por el trabajo que se está haciendo ya que los subsidios no son correspondientes a las pérdidas «.

Dicen que con las inundaciones les ha tocado pagar arriendos de pasto , porque los animales se están muriendo de hambre, además que esta situación los conlleva a venderlos a precios muy bajos .

También, este medio habló con una de las entidades locales para conocer la situación con las entregas de estos dineros y Robiro Díaz, alcalde de Guarandá, Sucre, sostuvo que «lo que pasa es que en la resolución dice que entre 0 y una hectárea va a recibir 800.000 pesos, de 1.1 hectáreas a dos deben recibir 600.000 pesos, de dos a cinco hectáreas, debe recibir 400 o 300.000 pesos , la resolución es clara de parte del ministerio pero a los afectados como tal no les está llegando el incentivo que debería tener cada uno».

A casi un año de haberse presentado esta emergencia ocasionada por la ruptura de un dique en el sector conocido como ‘Cara de Gato’ , dicen los habitantes de las zonas que incluso las casas se siguen deteriorando, «estamos a sol y agua, las viviendas solas se deterioran hoy es una ruina enorme, la calamidad que han generado las inundaciones en el sector de La Mojana, donde lo que era productivo hoy se convirtió en improductivo «, dijo Arcesio Paredes, uno de los ganaderos afectados en la región de La Mojana.

