Subsidios de luz y gas: tarifa social para titulares de ANSES cómo acceder al beneficio

Entornointeligente.com /

El Gobierno nacional habilitó desde el viernes 15 de julio la inscripción para los subsidios de luz y gas , tanto para usuarios residenciales como titulares de ANSES , entre ellos AUH y jubilados . La Secretaría de Energía informó las fechas para registrarse online y de forma presencial, a través del formulario RASE . El sábado 23 de julio arrancó la tercera etapa para acceder a la segmentación de tarifas , según terminación de DNI .

Informate más Subsidios de luz y gas: en 5 pasos cómo completar el formulario RASE El programa de segmentación de tarifas está dirigido a todos los argentinos que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares. En este sentido, los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), jubilados y pensionados de la ANSES también deberán inscribirse .

Subsidios de luz y gas: cómo es la inscripción para beneficiarios de ANSES El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) será el registro mediante el cual la Secretaría de Energía segmentará los subsidios de luz y gas según los parámetros económicos del usuario.

La inscripción estará habilitada en los próximos días y las personas podrán anotarse de tres maneras:

En el registro online en https://www.argentina.gob.ar/subsidios De manera presencial en las oficinas de la ANSES En las oficinas de los prestadores de servicios de luz y gas Quiénes pueden acceder a los subsidios de tarifas De acuerdo a la situación de cada usuario, la segmentación es en tres grupos:

Alto: ingresos mensuales totales del hogar que superen los $333.000 (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC) , tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Medio: ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Cuáles son los requisitos para los subsidios en la boleta de luz y gas Para saber si el usuario es parte el nivel más bajo de ingresos debe cumplir con estas características, las cuales serán relevadas en el registro RASE:

Ingresos netos menores a un valor equivalente a 1 Canasta Básica Total (CBT) para un hogar 2 según el INDEC ($100.000) Integrante del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP) Domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM Al menos una o un integrante del hogar que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur Al menos una o un integrante que posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a 1,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el INDEC ($150.000). Cómo será la tercera etapa de inscripción Según el cronograma informado por la Secretaría de Energía , la inscripción para acceder a los subsidios de luz y gas tiene fechas y plazos límite, de acuerdo al número de DNI del usuario . De este modo, este sábado 23 de julio empezó la tercera y última etapa del registro, la cual se realiza en pocos pasos y de forma sencilla, tal como adelantó Ámbito .

Se trata de un beneficio que permitirá ordenar los descuentos según los aspectos socio-económicos de cada hogar. Para ello, tendrás que completar tu información a través del formulario RASE y a través de turnos otorgados por ANSES, en caso que seas beneficiario de alguna prestación o asignación social. A partir de hoy están habilitados aquellos usuarios de todo el país cuyos DNI terminen en 3, 4 y 5.

Qué datos solicitan y requisitos Último ejemplar de DNI. Número de CUIL y el de quienes viven en el hogar Una boleta de energía eléctrica y una de gas natural. El dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar. Una dirección de correo electrónico Datos personales Información de los servicios (ambos en el mismo formulario) Datos de las personas que convivientes Luego, se podrá descargar el PDF con la asignación provisoria, información que además se enviará al mail declarado. Calendario de inscripción: quiénes deben anotarse Este martes cierra la primera etapa para el registro, mediante formulario RASE , para acceder al subsidio en la tarifa de luz y gas. A partir de este miércoles 20 de julio arranca la segunda etapa de inscripción, siempre según terminación de DNI. Conocé quiénes son los usuarios que tienen tienen tiempo hasta hoy para anotarse:

DNI finalizados en 0, 1 y 2: desde el viernes 15 de julio hasta el 19 de julio DNI finalizados en 3, 4 y 5: desde el miércoles 20 de julio hasta el 22 julio DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9: desde el sábado 23 de julio hasta el 26 de julio Cabe aclarar que quienes reciben beneficios por parte de la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta, también deben anotarse por terminación de DNI.

Más notas sobre ANSES ANSES paga hasta $13.700 a mujeres : cómo acceder ANSES entrega un extra de $10.000 : quiénes lo cobran y cómo acceder Créditos ANSES hasta $240.000: cómo aprovechar las vacaciones de invierno 2022 Jubilados y pensionados ANSES: cómo renovar el trámite de Fe de vida para cobrar el aguinaldo Becas Progresar: los motivos por los que pueden rechazar tu inscripción

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com