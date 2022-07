Subsidios de luz y gas: reclaman extender plazo para inscripción

Entornointeligente.com /

Las dudas surgieron dudas sobre qué puede pasar si no me anoto a tiempo para acceder a los subsidios, que permitirán mantener la tarifa plana en la factura de luz y gas. De este modo, las asociaciones de usuarios y consumidores tomaron cartas en el asunto y llevaron adelante un pedido para extender la fecha de inscripción, tanto online como presencial.

Informate más Subsidios de luz y gas: en 5 pasos cómo completar el formulario RASE El cierre de la primera etapa fue el martes 19, donde aquellos usuarios con DNI terminados en 0,1 y 2 , se inscribieron en la web habilitada por la Secretaría de Energía o bien hicieron el trámite presencial, en las dependencias de ANSES de todo el país. El miércoles 20, comenzó la segunda etapa para la inscripción a los subsidios de luz y gas, y surgieron miles de consultas a partir de la duda sobre qué puede pasar si no puedo inscribir en el RASE a tiempo y se generaron comentarios sobre si pueden perder los subsidios de luz y gas de ahora en más.

Subsidios de luz y gas: el pedido para extender la fecha de inscripción El pedido lo hicieron la Asociación de Usuarios del ENRE y la Asociación de Usuarios de ENARGAS . En el amparo elevado, solicitaron una prórroga hasta el 30 de setiembre, para presentar la Declaración Jurada por la segmentación.

Exigieron además que la quita del Subsidio se haga efectiva a partir del 1 de octubre, por lo cual pretenden que el registro en el RASE se haga hasta el 30 de septiembre próximo. Por otra parte, solicitaron que se informe fehacientemente cuál será la tarifa del gas y la energía eléctrica, para quienes pierdan el subsidio, es decir, cuánto van a pagar los usuarios en la boleta como «tarifa plena» o sin cobertura por los subsidios.

imagen prorroga inscripción subsidios 2022.jpg Subsidios de luz y gas: qué pasa si no me anoto en el RASE Los usuarios que no pudieron inscribirse a tiempo para acceder a los subsidios, según número de DNI , generaron una serie de dudas y consultas sobre la posibilidad de no recibir el beneficio y pagar la factura con el valor pleno, sin el descuento.

De este modo, aquellos usuarios que no pudieron hacer el trámite, no podrán mantener la tarifa plana sin aumentos, informaron, por lo que deberán pagar las tarifas completas. Para los beneficiarios de asignaciones y prestaciones de ANSES , se analiza la posibilidad de extender los plazos, en función de la cantidad de inscriptos, por lo que la secretaría de Energia podría anunciar nuevas fechas límites. Aún no hay confirmación.

Si no se completa el formulario de inscripción RASE , el Estado aumentará las tarifas a los usuarios que queden afuera del subsidio , de manera escalonada, hasta alcanzar el valor total del 100% de la tarifa plena en la factura de luz y gas. Según confirmó el secretario de Energía, Darío Martínez, «el impacto en los usuarios del decil más alto va a ser en cada uno de los escalones de $ 1200 a $1300 adicionales», estimó. En tanto, para los usuarios de gas, la tarifa aumentará en tramos de $800.

Cómo será la tercera y última etapa de inscripción para los subsidios Según el cronograma informado por la Secretaría de Energía , la inscripción para acceder a los subsidios de luz y gas tiene fechas y plazos límite, de acuerdo al número de DNI del usuario . De este modo, este sábado 23 de julio empezó la tercera y última etapa del registro , la cual se realiza en pocos pasos y de forma sencilla, tal como adelantó Ámbito .

Se trata de un beneficio que permitirá ordenar los descuentos según los aspectos socio-económicos de cada hogar. Para ello, tendrás que completar tu información a través del formulario RASE y a través de turnos otorgados por ANSES, en caso que seas beneficiario de alguna prestación o asignación social. A partir de hoy están habilitados aquellos usuarios de todo el país cuyos DNI terminen en 3, 4 y 5.

Subsidios de luz y gas: qué datos solicitan Último ejemplar de DNI. Número de CUIL y el de quienes viven en el hogar Una boleta de energía eléctrica y una de gas natural. El dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar. Una dirección de correo electrónico Datos personales Información de los servicios (ambos en el mismo formulario) Datos de las personas que convivientes Luego, se podrá descargar el PDF con la asignación provisoria, información que además se enviará al mail declarado. Calendario de inscripción: empieza la segunda etapa quiénes deben anotarse Este martes cierra la primera etapa para el registro, mediante formulario RASE, para acceder al subsidio en la tarifa de luz y gas. A partir de este miércoles 20 de julio arranca la segunda etapa de inscripción, siempre según terminación de DNI. Conocé quiénes son los usuarios que tienen tienen tiempo hasta hoy para anotarse:

DNI finalizados en 0, 1 y 2: desde el viernes 15 de julio hasta el 19 de julio DNI finalizados en 3, 4 y 5: desde el miércoles 20 de julio hasta el 22 julio DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9: desde el sábado 23 de julio hasta el 26 de julio Cabe aclarar que quienes reciben beneficios por parte de la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta, también deben anotarse por terminación de DNI.

