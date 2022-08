Subsidio de vivienda: Los requisitos que necesita para aplicar a uno

Entornointeligente.com /

Recientemente el Banco de la República incrementó las tasas de interés a 9 % . Además, el reporte más reciente del Dane, la inflación a junio fue de 9,67 %, siendo este un nuevo máximo histórico desde el 2000. Por lo cual, algunos rubros suben de precio y el bolsillo sufre cada vez más.

Debido a esto, varias personas buscan alternativas para tener su casa. Lo logran con los subsidios que otorga el Gobierno, pero para aplicar hay que cumplir con una serie de requisitos.

Aquí en La FM le explicaremos cómo es el proceso para aplicar a los subsidios de vivienda como Mi Casa Ya

REQUISITOS PARA SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN COLOMBIA 1. Debe tener ingresos totales menores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. No ser propietario de una vivienda en Colombia 3. No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivien da otorgado por una Caja de Compensación Familiar. (A excepción de los hogares con ingresos totales menores a 2 SMMLV ($2.000.000), podrán concurrir con el asignado por las Cajas de Compensación Familiar y el de Mi Casa Ya (esta información será reportada por las Cajas de Compensación Familiar). 4. No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido efectivamente aplicado. 5. No haber sido beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés. 6. Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda , o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro .

Hay que indicar que este programa aplica para la compra de vivienda nueva en zonas urbanas de cualquier municipio del país donde existan proyectos VIS a la venta.

Ahora bien, ¿Dónde se solicita el subsidio? El hogar debe identificar una vivienda de interés social que no supere los 135 salarios mínimos mensuales legales ($135.000.000) y hasta 150 salarios mínimos mensuales legales ($150.000.000) para aglomeraciones urbanas con más de 1 millón de habitantes.

Luego debe acercarse al establecimiento de crédito de su preferencia o al Fondo Nacional del Ahorro a solicitar un crédito hipotecario y/o leasing habitacional con subsidio de Mi Casa Ya.

El establecimiento de crédito valida las condiciones del hogar y el valor de la vivienda, para acceder al subsidio familiar de vivienda de Mi Casa Ya.

Noticiasrcn Subsidio de vivienda Ahora bien, hay que destacar que otro de los subsidios de vivienda que otorga el Gobierno es el FOVIS.

En donde los requisitos son:

1. Ser jefe cabeza de hogar desempleado 2. Que en los últimos 3 años hayan estado afiliados como cotizantes (trabajadores dependientes o independientes) a cualquier caja de compensación con mínimo 12 meses (continuos o no) con disponibilidad inmediata para entrar a un nuevo trabajo.

Para acceder a este subsidio, hay dos grupos de hogares que lo pueden solicitar:

Los hogares afiliados al Sistema del Subsidio Familiar , que cuentan con su condición de afiliado a una de Caja de Compensación Familiar. Los hogares conformados por trabajadores independientes y del sector informal, que son atendidos por una Caja de Compensación Familiar para el cumplimiento de los requisitos.

