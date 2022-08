Subsecretario Monsalve sobre toma de predios por la CAM: «El Ministerio Público es el encargado de ordenar el desalojo e Interior colabora con la decisión de la justicia»

Entornointeligente.com /

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve , abordó la toma de dos predios forestales en la comuna de Carahue por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) perteneciente al llamado «proceso de recuperación territorial»; señalando que el Ejecutivo empleará todas las herramientas legales a disposición.

En medio de su visita a Concepción, Monsalve indicó en Emol que «entendemos la demanda legítima del pueblo mapuche de recuperar tierras que pueden ser consideradas títulos de merced o tierras ancestrales, para eso hay canales institucionales (…) hay caminos institucionales para alcanzar ese objetivo, por lo tanto, la usurpación no es el camino que el Gobierno valide para resolver esa demanda, y obviamente va a usar las herramientas legales que tiene a su disposición».

En esa línea, el subsecretario precisó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric no tiene el amparo de la ley para para detener a los responsables de este tipo de hechos, puesto que la tipificación del delito solo implica multas como sanción. Sin embargo, expresó que Carabineros pudo detener a los implicados por flagrancia, ya que tiene 12 horas desde que de realizó la denuncia, ahora ya depende del Ministerio Público ordenar el desalojo.

«Las usurpaciones están reguladas en el Código Penal, hay que recordar que las usurpaciones tienen una multa, esas son las penas respecto a las usurpaciones. Si la usurpación es sin violencia la multa van entre 6 y 10UTM, y si la usurpación hay uso de la violencia -que por lo demás hay que comprobar- es una multa de 11 a 20UTM», detalló.

Al profundizar en el tema, Monsalve precisó que en el Código Penal actual, no está presenta alguna «sanción de detención por el delito de usurpación. Es bien importante decir esto a propósito de las acciones que finalmente se pueden llevar a cabo. La acción no va a ser la detención y la prisión de las personas, porque eso no es lo que está hoy día tipificado como sanción en el Código Penal».

Herramientas del Ejecutivo Frente a estos impedimentos, el subsecretario de Estado manifestó cuales son las herramientas legales que disponen frente a este hecho en concreto. «El Gobierno hoy día tiene una herramienta para actuar que es querellarse, la ley establece la posibilidad de actuar a Carabineros por flagrancia en las primeras 12 horas, ni siquiera se requiere de intervención del gobierno para eso, se requiere la denuncia y la flagrancia, es decir, que el delito esté en curso», puntualizó.

«Después de las 12 horas le corresponde al Ministerio Público, que en ese caso tiene que ordenar el desalojo, y en ese caso el Ministerio del Interior concurre a colaborar con la decisión de la justicia, a través de las fuerzas policiales», complementó.

Además, sostuvo que en el Senado se encuentra tramitando un proyecto de ley que busca modificar las penas en este tipo de delito. «Hoy día la usurpación constituye de un delito, pero con una pena extraordinariamente baja y no nos interesa que la usurpación sea la forma de resolver los conflictos ni en la Región de La Araucanía, ni en ningún otro lugar de Chile. Por lo tanto, la posición del Gobierno es que estamos en contra de las usurpaciones», cerró.

