Subsecretario Cuadrado tras impasse por eliminación de «Body Scan»: «La coordinación podría haber sido mejor»

Hace algunos días, el Ministerio de Salud había presentado un oficio que establecía la eliminación del uso de «Body Scan» en centros penitenciarios y del Sename. Tras una serie de dudas que produjo la medida, se determinó dejar dicha resolución sin efecto con la finalidad de facilitar el trabajo de «una mesa interministerial con el Ministerio de Justicia para el mejoramiento de protocolos y técnicas». Ante esto, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, apuntó a que las coordinaciones entre el Minsal y la cartera de Justicia «podría haber sido mejor. De eso no hay ninguna duda». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Con estas palabras abordó el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, la polémica generada por el oficio que presentó el Minsal en donde eliminaba el uso del «Body Scan» en centros penitenciarios y del Sename. Esto, argumentando en que la aplicación de esta tecnología de radiación ionizante, puede derivar -a largo plazo- en problemas a la salud.

Cabe recordar que la medida había generado recelo desde diversos sectores, por lo que desde Salud Pública informaron que dicha resolución quedaría sin efecto con la finalidad de facilitar el trabajo de «una mesa interministerial con el Ministerio de Justicia para el mejoramiento de protocolos y técnicas».

En conversación con Radio Cooperativa , Cuadrado manifestó que «hay que recordar que las radiaciones ionizantes, que son las de Rayos X, son un potencial factor de riesgo para el desarrollo de una serie de cánceres y por eso el Ministerio de Salud tiene una serie de normativas y fiscalizaciones para supervisar el uso racional de este tipo de instrumentos».

«Parte de lo que hemos planteado es este trabajo de una mesa intersectorial con el Ministerio de Justicia, precisamente para revisar cuáles son las alternativas que tenemos disponibles y cuál es el horizonte de implementación. En ningún caso lo que esperamos es levantar de un momento a otro estas medidas», complementó.

Cuadrado explicó que la medida busca «generar un camino que nos permita asegurar el adecuado control de ingreso de armas y estupefacientes, que no se pueden ingresar, y resguardar la seguridad de los centros penitenciarios, pero también compatibilizarlo con la seguridad de las personas».

En la misma línea, el subsecretario sostuvo que «el tema de la radiación repetida a las personas que ingresan múltiples veces a un centro penitenciario, habitualmente visitas, es lo que puede ser problemática».

«En esta materia particular, nos parece muy importante escuchar también lo que ha surgido en los últimos días. Nosotros advertimos de que el mensaje que habíamos dado no fue recibido como esperábamos, en el sentido que en ningún caso esto buscaba o pretendía hacer una prohibición del uso actual de los 12 ‘Body Scan’ que están en uso en el país, sino que era un trabajo en el cual íbamos gradualmente a hacer un plan que nos permitiera mejorar las tecnologías disponibles para no suponer un riesgo para la población», indicó.

En ese sentido, subrayó que «existen alternativas de radiación no ionizante» para reemplazar los cuestionados artefactos.

«De hecho, mucha gente se confunde y piensa que los ‘Body Scan’ son los detectores de metales. Los detectores de metales, que se utilizan habitualmente en controles de aeropuerto y en otros lugares, no son de radiación ionizante y, por lo tanto, son seguras», sentenció.

