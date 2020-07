Israel necesita 'milagro médico' para evitar cuarenten

Entornointeligente.com /

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: GOBIERNO DE ISRAEL El ministro de Sanidad de Israel, Yuli Edelstein, ha afirmado este miércoles que el país necesitaría “un milagro médico” para no decretar un confinamiento en los próximos días, en medio del aumento de los casos de coronavirus en el país. “Creo que tenemos tres o cuatro días de plazo para ver si hay resultados de estos pasos mínimos, menos de los que querríamos”, ha dicho. “Si hay un milagro médico y vemos un cambio en la tendencia, quizá no lleguemos (al confinamiento)”, ha sostenido. “Si podemos dar pasos antes del cierre, no llegaremos ahí. Si nos quedamos de brazos cruzados durante los próximos días, la realidad nos llevará a un cierre”, ha agregado el ministro, según ha informado el diario israelí ‘The Jerusalem Post’. Edelstein ha defendido que “desde el primer día” en el que llegó al cargo “se hizo todo lo posible para evitar llegar a un confinamiento total” y ha reconocido que “donde hay restricciones, hay protestas contra las restricciones”. “Debemos entenderlo de una vez por todas. Si no hay herramientas adicionales disponibles, eventualmente tendremos un confinamiento total”, ha recalcado, un día después de negar que las autoridades “hayan perdido el control de la epidemia”. El Ministerio de Sanidad ha confirmado durante la jornada 1.055 nuevos casos y dos fallecidos por coronavirus, lo que sitúa los totales en 43.668 y 375, respectivamente, tal y como ha recogido el diario israelí ‘Yedioth Ahronoth’. Por su parte, el ministro de Educación, Yoav Galant, ha desvelado durante la jornada que el año académico arrancará el 1 de septiembre, antes de agregar que la vuelta a las aulas se llevará a cabo dependiendo de la situación epidemiológica en cada zona del país. “Nos guiamos por el principio de que las escuelas activas son cruciales para la economía”, ha dicho. “El coste de suspender el sistema educativo sería de 300 millones de shekels (cerca de 76,7 millones de euros) al día, así que debemos mantener las escuelas funcionando por el bien de la economía y la educación de los niños”, ha zanjado. En otro orden de cosas, la Asociación Nacional de Enfermeras ha anunciado que el 20 de julio iniciará una huelga indefinida por la falta de personal para hacer frente a la pandemia, después de que los últimos contactos con el Gobierno hayan sido infructuosos. La pandemia ha obligado a 759 enfermeros a entrar en cuarentena desde el domingo, en comparación con los 124 que lo hicieron durante la totalidad del mes de junio, lo que ha provocado una alarma en torno a la falta de trabajadores sanitarios en un momento de repunte de los contagios. La presidenta de la asociación, Ilana Cohen, ha destacado que la decisión ha sido adoptada “por responsabilidad nacional, para evitar el colapso del aparato de enfermería y salvar vidas”

