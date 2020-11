Subsídio de alimentação. Apoio à retoma deixa trabalhadores de ‘prato vazio’

Entornointeligente.com /

Aconteceu no pagamento relativo a agosto e muitos trabalhadores temem que volte a acontecer. Ana C. e Maria A. (nomes fictícios) foram informadas pelo empregador de que o seu subsídio de refeição, 9 euros e 11 euros diários, respetivamente, não estava a ser contemplado pela Segurança Social (SS) na compensação devida no âmbito do Apoio à Retoma Progressiva. O decreto-lei que enquadra a medida define que este subsídio deve ser considerado para efeitos de cálculo da compensação atribuída aos trabalhadores, sempre que este integre o conceito de retribuição. Mas casos como o de Ana e Maria, mostram que a aplicação da regra pode estar a falhar. Advogados dizem que é ilícito o não pagamento deste valor e contabilistas confirmam problemas, apesar de na Ordem ainda não terem dado entrada denúncias nesse sentido. Já o Ministério do Trabalho empurra a questão para as entidades empregadoras.

O Decreto-Lei 46-A/2020, que enquadra a execução do apoio à retoma das empresas é claro quanto às regras a aplicar a profissionais como Ana e Maria, que se encontram em redução parcial de horário. A compensação retributiva a atribuir é calculada proporcionalmente às horas não trabalhadas e “entende-se como retribuição normal ilíquida o conjunto das componentes remuneratórias regulares normalmente declaradas à Segurança Social e habitualmente pagas ao trabalhador”: remuneração base, prémios mensais, subsídios mensais como o de trabalho por turnos e refeição (nos casos em que este integra o conceito de retribuição) ou trabalho noturno.

