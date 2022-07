Suboficial denunció que fue enviado a una granja en condiciones lamentables de salubridad

Entornointeligente.com /

Tras conocerse la denuncia del s argento segundo Alexander Marín Cataño , integrante del Batallón de Infantería Nº 21 Batalla Pantano de Vargas, con sede en Granada, Meta, quien asegura que fue enviado por sus superiores a la granja del Batallón bajo condiciones médicas y de salubridad lamentables, el Ejército anunció que, al conocer la información, fue delegado un equipo interdisciplinario para visitar las instalaciones.

De acuerdo con el militar, «por orden del señor teniente coronel Tomás Alexander Caicedo Suárez, comandante del Batallón me envía a este sector donde me agregan una orden de operaciones que me impide poderme movilizar hacia mi casa que es precisamente dentro de las instalaciones en la casa fiscal B19».

» Tengo una situación especial con mi esposa que se encuentra enferma de cáncer de tiroides prohibiéndome verme con ella, compartir con ella y apoyarla en su situación médica. De igual forma me envían acá conociendo que tengo unas restricciones médicas ordenadas por los especialistas que especifican que no puedo cargar peso y debo ser reubicado laboralmente mientras defino mi situación de sanidad», señaló.

Aseguró además que fue enviado sin armamento y que «estoy conviviendo en condiciones infrahumanas ya que en el sector donde pernoctamos el techo está muy deteriorado, cubierto con carpas o telas con el fin de no mojarnos. Tenemos que cocinar con un agua que está en unas condiciones bastante deplorables, no es apta para el consumo humano ni para uno bañarse».

» Es un agua que tiene un olor fétido bastante desagradable lo cual me perjudica en una dermatitis que tengo en la parte inguinal, que se puede notar está bastante avanzada», resaltó.

Frente a ello, la Cuarta División del Ejército refirió a estas denuncias y señaló: «R especto a la potabilidad del agua, se requirió a un laboratorio clínico especializado llevar visita técnica el pasado 15 de julio , cabe mencionar que la última verificación fue efectuada en diciembre del 2021, la cual arrojo que la muestra de agua era potable».

«Se dispuso que en el término que duren las verificaciones se tendrá un carro tanque para que sean abastecidos. Además, fue requerida una evaluación de los aspectos técnicos de la infraestructura donde se pernocta, para determinar las mejoras a realizar «, señaló la institución.

Con relación al estado de salud de su cónyuge, el Ejército señaló que: «E ste no había sido puesto en conocimiento a su superior o por los canales internos autorizados, agotando el conducto regular establecido en la Fuerza ; no obstante, dentro de la unidad, personal médico acudió atender la urgencia ocurrida el pasado jueves 14 de julio, sea necesario precisar que la cónyuge no es afiliada al sistema de salud de las Fuerzas Militares».

«La situación expuesta por el militar, ya se elevó a la Dirección de Familia y Bienestar en aras se evalúe y recomiende las acciones administrativas a seguir. Es importante señalar que el suboficial ha sido asignado para cumplir cargos administrativos y operacionales que no afectan la estabilidad familiar «, aseguraron.

Entre tanto añadieron que «actualmente disfruta de la asignación de una vivienda fiscal en la misma unidad militar donde labora y en el cargo que se está desempeñando se encuentra ubicado aproximadamente a 800 metros de su vivienda, condición que contribuye en su bienestar y el de su familia».

Finalmente, precisaron que el suboficial no registra ningún proceso ante medicina laboral que lo incapacite para el cumplimiento de sus funciones.

