Sublinaje centauro ya está en el Perú: ¿Por qué debe preocuparnos?

El pasado 20 de julio, el Ministerio de Salud (Minsa) informó, en un comunicado, que este primer caso fue localizado en Lima Metropolitana y corresponde a un adulto joven que, tras tener síntomas de covid-19, se trasladó a un centro de salud desde donde se le está monitoreando. Al respecto, el infectólogo del hospital nacional Cayetano Heredia, Lesly Soto , explicó que el sublinaje centauro es hasta diez veces más contagiosa que otros sublinajes de la variante ómicron. En esa línea, insistió en la necesidad de que las personas reciban las dosis de la vacuna contra el covid-19 que le corresponda a fin de que su organismo esté protegido ante la aparición de estos nuevos sublinajes. «Las personas que están hospitalizadas son pacientes que tienen dos dosis o tres dosis de la vacuna hace más de cinco meses, por eso es importantísimo estar protegido contra esa infección», declaró. ¿Qué es el sublinaje BA.2.75? Soto comentó que el sublinaje centauro es un sublinaje del BA.2, que a su vez es hijo de la variante ómicron, y fue identificado en mayo de este año en la India. «El sublinaje centauro es más contagioso que las subvariantes BA.4 y BA.5. La gente piensa que el virus esta más tranquilo pero es falso. Está igual de agresivo, solo que lo manejamos como una gripe porque estamos vacunados», mencionó. Agregó que las personas que no están vacunadas y tengan factores de riesgo pueden complicarse como en la primera ola. Respecto a los síntomas, indicó que tiene los mismos que la ómicron, empieza con malestar general, gripe, dolor de garganta, y mucho fastidio. «Esperamos que no se complique con falta de oxígeno», apuntó. Según datos del Instituto Nacional de Salud de Perú, en la India, este linaje representa al menos el 23 % de los contagios secuenciados y crece a un ritmo de un 17 % diario más rápido que el resto de variantes del linaje BA.2. Puede leer: Minsa: 7,947 casos positivos y 11 fallecidos por covid-19 en el último día A la fecha, centauro ha sido identificado en países como Alemania, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, pero aún no había sido identificado en Sudamérica. En ese sentido, el Minsa exhorta a la población a seguir vacunándose y cumpliendo las medidas de seguridad frente al covid-19, puesto que los contagios por el virus han aumentado en la última semana en el país. Por otra parte, desde el pasado 13 de julio los mayores de treinta años pueden vacunarse con la cuarta dosis en el país, siempre que haya pasado cinco meses desde la aplicación de la tercera dosis. Efectividad de vacunas El galeno indicó que las vacunas actualmente tienen menos efectividad que al inicio, por eso es que se van a colocar vacunas bivalentes, que puedan proteger de las distintas variantes y subvariantes del covid-19. «Todavía no están aplicándolas porque están en fase tres de estudios pero ya están por salir y tienen una buena elevación de defensas», sostuvo. Al ser consultado sobre la efectividad de las vacunas que nos han colocado en el país, dijo que sí nos protegen, pero ya no al 90% como antes, pero por lo menos más de 75% o 80% para evitar ser hospitalizado. «Tenemos memoria de defensas, estamos incrementando para poder defendernos mejor contra la covid-19», culminó. Más en Andina: Síntomas del covid-19 van cambiando: ¿cuáles son los más comunes actualmente? ? https://t.co/WAsMs3m5fo Yuri Cóndor, médica epidemióloga y jefa de Inteligencia Sanitaria del Hospital de Emergencias de V.E.S., señaló que la fiebre dejó de ser un síntoma principal. pic.twitter.com/n6WQ3rIFEQ

