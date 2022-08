Subió en TikTok un video abriendo su «regalo soñado» y se hizo viral por esta insólita razón

Entornointeligente.com /

Una joven compartió un video en la red social TikTok abriendo lo que ella llamó como su «regalo soñado», no obstante se hizo viral porque no mostró completamente el contenido de la gran caja en que su novio le entregó el presente.

La chica, llamada Montserrat Martin Ariza (@montse_martin5), estaba celebrando su cumpleaños 25 y no pudo contener las lagrimas de la emoción al recibir el regalo.

«Mi novio me hace EL REGALO de mis sueños», escribió la joven en la publicación del mencionado video. Sin embargo, de la caja solo saca una nota y no se llega a ver que más hay adentro.

El video tuvo más de cinco millones de visualizaciones y cientos de comentarios, la mayoría de ellos de usuarios molestos con la chica por no mostrar el regalo.

@montse_martin5

EL REGALO de mis sueños 😭 #fyqシ #mybaby

♬ sonido original – Montse Martin Ariza

«¿Para qué nos hacéis ver un video si no nos decís qué es?», «Queremos saber qué es. Por la emoción tiene que ser algo increíble», «Me quedo con las ganas de saber qué es», «Cuando ponen estos videos sin final se me quitan las ganas de ver la otra parte», escribieron enojados algunos usuarios de la mencionada red social, quienes tildaron el video, como una pérdida de tiempo, según reseñó el portal argentino Crónica .

LEA TAMBIÉN: SE CASARON Y LE PIDIERON A LA DAMA DE HONOR QUE FUESE SU NOVIA, AHORA LOS TRES VIVEN JUNTOS DESAFIANDO PREJUICIOS Otras personas se lo tomaron a modo de chiste. «Yo también me emocionaría tanto si me regalan una caja, y mi gato ya ni te digo…», «El regalo es la caja», «He tenido algunas cajas mejores», «Es un vale por otra caja sorpresa», «Yo amo que me regalen una caja», «Una caja, parece de esas bien resistentes. Súper útiles», fueron algunos de los comentarios.

EL REGALO DE LA DISCORDIA Sin embrago, ante la molestia de los usuarios la chica posteriormente subió otro video donde mostró el misterioso regalo.

«Este es el regalo que pensé jamás tendría», escribió la joven en la publicación donde si enseñó el presente, que era un telescopio.

En el nuevo video se ve armando el objeto junto a su novio, además de manifestar que se emocionó mucho porque era algo que quería desde hace mucho tiempo, pero no tenía el dinero para comprarlo.

«Que lindo regalo», «Yo pensaba que era una mascota», «Yo pensando que era un súper viaje», «Que bueno que aclaraste» , le respondieron esta vez los seguidores que optaron por esperar la publicación donde mostraran la sorpresa.

Muchas personas, en cambio, abandonaron la historia por tanto misterio y decidieron no enterarse cuál era el regalo; ya que en la segunda parte las visualizaciones, los «me gusta» y los comentarios fueron menos.

