Suben precios en dólares en estados fronterizos con Colombia ante expectativa por la toma de poder de Gustavo Petro

Aunque el valor del dólar ha intentado normalizarse nuevamente y para el día 20 de julio al cierre de esta edición se cotizaba en 4.303,34 pesos, según la TRM colombiana, siguen existiendo expectativas en el sector comercial, pues no saben lo que pudiera suceder y temen que este pueda llegar a perder su valor y ser devorado como ya sucedió con el bolívar.

Yairy Castro tiene un negocio de alimentos concentrados para animales en San Antonio del Táchira, comenta que esta fluctuación los ha golpeado, pues en algunos casos no han podido cruzar la mercancía porque aumentó mucho su valor o simplemente no se encuentra en inventario. Temen que debido a esto vuelvan a tener que cerrar su local, como ya les pasó en una ocasión.

«Nosotros estamos tratando de reactivarnos nuevamente. Ahorita está como en tensión por el precio del dólar. Los alimentos concentrados los traemos por Colombia y se cruzan por las trochas, pero en algunos casos cuando hemos ido a comprar en estos días nos dicen que no hay, que no los están distribuyendo. Hemos tenido que estar subiendo los precios, sino, no nos da la base. En las trochas también pagamos 10 mil pesos por cada bulto, todo eso toca que sumarlo al precio de venta», explicó.

Para Gustavo Gandica, los comerciantes también deben buscar la manera de no afectar el bolsillo de los tachirenses, teniendo en cuenta que ya el dólar está llegando nuevamente a sus estándares normales.

«Pero si esa estabilidad no se mantiene y la expectativa de riesgo país en Colombia nos sigue afectando, nosotros tendríamos dos opciones. Una es utilizar el bolívar y la otra dolarizarnos como en el resto del país. Esto suele pasar en países que pidamos los cambios en bolívares, más que en pesos o en dólares, mientras se genera cierta estabilidad», comentó.

