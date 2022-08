Suben a seis los casos confirmados de la viruela del mono en Ecuador

Entornointeligente.com /

De los 6 casos detectados en Ecuador, 2 ya fueron dados de alta, mientras que los 4 restantes permanecen en vigilancia y aislamiento.

Los casos confirmados de viruela del mono en Ecuador se elevaron este martes a 6, según informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado donde descartó el fallecimiento de alguno de los contagiados.

El último caso se detectó en la ciudad portuaria de Guayaquil , capital costera de la provincia del Guayas. Se trata de un hombre adulto que llegó recientemente de Europa aparentemente ya contagiado y desarrolló los síntomas tras su ingreso al país, según explicó el ministro de Salud Pública , José Ruales, en una rueda de prensa. De los 6 casos detectados en Ecuador , 2 ya fueron dados de alta, mientras que los 4 restantes permanecen en vigilancia y aislamiento. «Todas las personas están estables. No tenemos casos de gravedad. Hay una hospitalización por mantener el aislamiento mientras se detectan algunos contactos», detalló Ruales. El ministro destacó que todos los casos de la viruela del mono son importados y descartó que exista transmisión comunitaria porque afirmó que los 6 contagiados no tienen relación entre sí. Cuestionado por la posibilidad de adquirir vacunas contra la viruela, Ruales indicó que el Gobierno ecuatoriano está analizando junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la posibilidad de adquirir una cantidad de dosis. Sin embargo, «solo se recomendarían para las poblaciones vulnerables con alto riesgo de contagio y para el personal de salud. No se recomienda para la población general y para uso masivo», advirtió. El titular de la cartera de Salud Pública también señaló que el ratio de contagio del virus de la viruela del mono «es muy bajo (1,6) y necesita un contacto muy estrecho». Ante la presencia de síntomas como vesículas (similares a granos) y fiebre, las autoridades sanitarias de Ecuador recomendaron el uso de mascarilla y acudir al médico o centro de salud más cercano. El Ministerio de Salud Pública invitó a la población a mantener las medidas de bioseguridad como la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol en gel. El total acumulado de contagios de viruela del mono a nivel mundial es de 23 mil 349 casos, una cifra que cuadruplica la registrada hace un mes, antes de que la OMS declarara la emergencia internacional por este brote el pasado 23 de julio.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

