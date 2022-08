Sube tensión en Santa Cruz por censo en 2023; gobierno ratifica para 2024

Entornointeligente.com /

El Gobierno ratificó ayer que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en 2024 y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) trabaja en esa línea cumpliendo el decreto 4760, que dispone esa fecha. En tanto, sube la tensión en Santa Cruz con el pedido de renuncia del Gobernador de parte de sectores del Movimiento al Socialismo (MAS), en respuesta a la decisión de Luis Fernando Camacho de no invitar a las autoridades nacionales a la celebración de la efeméride cruceña el 24 de septiembre en protesta por suspender la consulta por dos años. El director del INE, Gastón Cordero, indicó que aguarda las propuestas regionales de Santa Cruz y La Paz para ser analizadas y respondidas. Dijo que el resultado de las mesas técnicas que se realizaron en las nueve ciudades capitales más El Alto serán entregado esta semana. El lunes, Camacho dijo que ninguna autoridad nacional será invitada a Santa Cruz, mientras no se respete la lucha cruceña por el censo 2023. Anunció, además, que este viernes realizarán una cumbre de instituciones para decidir medidas de presión. Por su parte, dirigentes del MAS dijeron que Camacho no es dueño de Santa Cruz y algunos legisladores del oficialismo exigieron su renuncia. El diputado del MAS por Santa Cruz Ángelo Céspedes le dijo a Camacho: «Usted es electo, y le recuerdo que Luis Arce y David Choquehuanca fueron electos presidente y vicepresidente». «Se acercan las fiestas del pueblo cruceño, si usted no tiene la capacidad necesaria para llevar adelante las riendas del departamento, le pido que dé un paso al costado. Nuevamente le repito, si no tiene la capacidad, renuncie», sugirió el legislador. «Él se cree dueño, pero no es dueño», indicó la ministra de Culturas, Sabina Orellana, y señaló que Camacho defiende a un grupo de logias y no respeta la democracia. Parece que Camacho no lee la Constitución. Él solo piensa en su logia, por eso no quiere que vayamos a festejar el aniversario de Santa Cruz», declaró. Héctor Arce, también diputado del MAS, pidió a Camacho reflexionar. «Esta actitud discriminatoria, racista y fascista es repudiable desde todo punto de vista». señaló. A su vez, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó ayer que al gobernador de Santa Cruz «le da vergüenza» invitar a las autoridades nacionales a las efemérides del departamento porque no tiene obras que entregar.

Reuniones técnicas Las últimas tres semanas el INE realizó reuniones técnicas en las ciudades capitales de los nueve departamento y El Alto para presentar su cronograma de trabajo, definir la fecha exacta del censo y escuchar las propuestas de otros actores como las universidades. Al respecto, Cordero señaló que ahora se están sistematizando las conclusiones de esos encuentros y comprometió la entrega de esa información a las regiones en el transcurso de esta semana.

Alertan sobre confrontación Las analistas María Teresa Zegada, Carmen Ledo y Teresa Polo advirtieron que la decisión del Gobierno de Luis Arce de celebrar el Censo de Población y Vivienda en 2024 conlleva riesgos para la obtención de los datos y podría causar confrontación entre regiones, debido a que los resultados servirán para definir las futuras asignaciones presupuestarias. Durante el Conversatorio «¿Y qué paso con el Censo?, organizado por la Agencia de Noticias Fides (ANF), las analistas señalaron que el panorama es «muy confuso» y «contaminado» por parte del Gobierno y de los opositores enfrentados por la fecha de celebración del censo, que en principio fue fijado para este año.

