Subasta online: rematan las obras de Quinquela Martín, Berni, Soldi y Le Parc

Entornointeligente.com /

Se trata de 100 lotes , que además incluyen obras de Jorge Barboza, Milo Lockett, Carlos Alonso, Guillermo Roux, Juan Manuel Sánchez, Juan Carlos Benítez, Lino Enea Spilimbergo y Julio Le Parc .

Informate más Segunda edición del concurso de Arte que premia en Bitcoin https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChIcDjQO2iF%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIraYEQZAzQBdiZAxkOp11LlvnYZBArDK7RskDa3tznfhmG7SxwF2SwjNHn0s1GHRxLkl93qVUR4BvXtmZBUqx0vxxTpZBZAgA9ZCe1H2vJPK4JF9MLv76TM9OGSAUwODBq8WXt3jaZCZCI3zMfUxXBZBZBIGpNNZBu2sAZDZD View this post on Instagram A post shared by Galerias Witcomb (@galeriaswitcomb)

A su vez, esta edición cuenta con un par de destacados internacionales, como las litografías de las series Melodías y Países, de Joan Miró , o un afiche de Pablo Picasso , «Edition Ceramiques», informaron los responsables de la galería a través de un comunicado.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChVB-s_Ox-p%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIraYEQZAzQBdiZAxkOp11LlvnYZBArDK7RskDa3tznfhmG7SxwF2SwjNHn0s1GHRxLkl93qVUR4BvXtmZBUqx0vxxTpZBZAgA9ZCe1H2vJPK4JF9MLv76TM9OGSAUwODBq8WXt3jaZCZCI3zMfUxXBZBZBIGpNNZBu2sAZDZD View this post on Instagram A post shared by Galerias Witcomb (@galeriaswitcomb)

El cierre será el 28 de agosto a las 20 y se podrá acceder desde el sitio web oficial . Las obras ofrecidas -cuyos precios y características se encuentran publicadas allí- se pueden pagar en dólares o traducidos a pesos , con la cotización del dólar MEP .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChc3SwxukbE%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIraYEQZAzQBdiZAxkOp11LlvnYZBArDK7RskDa3tznfhmG7SxwF2SwjNHn0s1GHRxLkl93qVUR4BvXtmZBUqx0vxxTpZBZAgA9ZCe1H2vJPK4JF9MLv76TM9OGSAUwODBq8WXt3jaZCZCI3zMfUxXBZBZBIGpNNZBu2sAZDZD View this post on Instagram A post shared by Galerias Witcomb (@galeriaswitcomb)

En esta subasta, además de ver los cuadros por internet, se pueden apreciar de manera presencial en el nuevo local de Witcomb , en Avenida Santa Fe 1161 , de lunes a viernes, de 11 a 19.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com