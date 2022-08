Sub 15 de Independiente jugará final en Austria

Entornointeligente.com /

El Independiente del Valle y sus divisiones inferiores no dejan de conseguir buenos resultados en los torneos en los que intervienen anualmente.

El equipo Sub 15 derrotó al Inter de Milán, en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario , y avanzó a la final del torneo The Next Generation Trophy, que se juega en Salzburgo, Austria.

El plantel juvenil ecuatoriano disputó el partido semifinal ante el equipo italiano la madrugada de este 12 de agosto del 2022. Los ecuatorianos se impusieron 5-4 en la disputa de la tanda de los penales.

Tras el logro, los jugadores se abrazaron en el campo, según se apreció en un video del encuentro , publicado por los rayados del Valle.

El plantel nacional ahora se alista para la gran final. El partido por el título será este 13 de agosto del 2022, ante el Yeelin, de Mali. El partido será desde las 06:30 (de Ecuador).

En este certamen, también han participado clubes como el Bayern Múnich de Alemania, el Valencia de España y el Benfica de Portugal.

​

Resumen de la Semi #IDV 🆚 Inter de Milán pic.twitter.com/ftA157wZfu

— Independiente del Valle (Desde 🏟️) (@IDV_EC) August 12, 2022

