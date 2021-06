Su pareja se muestra extraña

Entornointeligente.com / Mi marido está convencido de que la menstruación es un gran orgasmo, por lo que la mujer no tiene tanta necesidad como el hombre de tenerlo.

Esta suposición es una mentira formulada para explicar algo que se desconoce. La menstruación no es un gran orgasmo, ni mucho menos. Hay una afirmación masculina que dice: “Los varones tenemos necesidad de sexo, en cambio, las mujeres tienen la menstruación como descarga”. Esta aseveración popular no es más que una leyenda, puesto que no produce satisfacción sexual a las mujeres.

Hola, todos los días leo su espacio, me gusta mucho, sin embargo es la primera vez que le hago una consulta. Me gustaría saber por qué cuando mi pareja y yo mantenemos relaciones, ella se muestra un tanto extraña, siempre tiene un no predispuesto, si la toco en alguna parte cerca de la zona genital o el vientre me dice que lo deje porque le hace cosquillas. Me siento un poco rechazado sexualmente pues aunque le pregunto siempre, me dice: “Me gusta todo lo que tú me hagas”, pero como podrá comprobar, no es cierto. Éxitos en sus funciones.

Hola, gracias por tu atención. Te cuento que algunas mujeres siguen manteniendo una vivencia de la sexualidad inhibida esperando que sea el chico quien les descubra el placer y la sensibilidad de su cuerpo, esto es un error porque al desconocer cómo es su cuerpo se reprimen a la hora de mantener relaciones con la pareja.

