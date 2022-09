Su mujer lo hace sentir que no lo desea

Entornointeligente.com /

No es frecuente que yo me niegue a tener relaciones sexuales con mi prometido, sin embargo

No es frecuente que yo me niegue a tener relaciones sexuales con mi prometido, sin embargo, ayer tuve un fuerte dolor de espalda, yo le explique a él que no podía porque necesitaba recostarme y descansar, y aun explicándole esto me dijo que las mujeres utilizan el sexo como elemento de control y también me dijo: «Honestamente, pensé que eras la única mujer que no lo haría. Siento que eso está muy mal, y con esta consulta quiero reafirmar esa duda, porque siento que me está manipulando.

El acto sexual es cosa de dos, es decir de la pareja, no existe ninguna obligación en tener relaciones sexuales. Deberías hablar con él y decirle que si alguna vez estás enferma ¿también pensará que utilizas el sexo como elemento de control? Me parece un poco machista su respuesta y parece que no acepta un NO teniendo motivos como el dolor de espalda que sufrías.

Hace tiempo tengo problemas con mi mujer en la intimidad. Me hace sentir que no me desea, evita tener relaciones, siempre está con una excusa, de malestar, cansancio. Si no busco tener relaciones pasan días sin que ella lo intente y si tenemos relaciones es todo monótono

Puede deberse a diferentes causas, entre ellas, la más básica suele ser por problemas de comunicación en lo referente a las relaciones sexuales, por vergüenza, miedo a que la otra persona se lo tome a mal o falta de autoconocimiento. En esta situación te recomendaría sobre todo no insistir y dar espacio a tu pareja. Para ello, te animo a que hables con ella en un momento donde puedan estar a solas.

E xisten ciertas dudas respecto al mundo sexual, despejo sus incógnitas con estas respuestas’.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com