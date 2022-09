«Su mamá no la mató»- Reveló la Prima de Junesky Ferrer, la joven que habría sido asesinada por su madre en Venezuela

Entornointeligente.com /

El caso de de la muerte de la adolescente Junesky Ferrer , mismo que se hizo viral en redes sociales luego que su hermana radicada en Chile, Juneilyn Ferrer , dejara ver que su madre tuvo la culpa, hoy sale más información del tema. A su vez, el medio de Versión Final , en horas de la tarde del martes 6 de septiembre, a través de un Live , Katherynne Carrizo , prima de la madre de las hermanas Ferrer, Yuneivis Carrizo, ofreció datos de lo ocurrido.

VER TAMBIÉN: Irrael Gómez muestra su apoyo a Juneilyn Ferrer: la joven que denunció que su mamá asesino a su hermana

«Su mamá no la mató, no es una asesina« , destacó, dejando claro que está siendo imparcial por obivas razones.

A través de unas notas de voz de WhatsApp, desmintió la versión de Juneilyn, que apuntaba a que huyó de Perú a Chile porque su madre la abusaba: «Los problemas entre Juneilyn y su mamá comenzaron cuando vivían en Perú, porque Yuneivis tenía planes de llevarse a sus hijas a Estados Unidos y Juneilyn no lo aceptó porque no quería separarse de su novio, así que decidió escaparse con él« .

Al mismo tiempo, dejó saber que los insultos y gritos que testigos afirman haber escuchado se debían a que ella es Maracucha, por lo tanto «(Son) gritonas y regañadoras« .

Afirmó también que Junesky habría decidido quitarse la vida ahorcándose. De hecho, en la transmisión, mostró la autopsia que así lo certifica. Confirmó que el caso fue reabierto por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por el escándalo ocasionado por la denuncia pública de Juneilyn.

«Ni nosotros sabemos qué sucedió el día de su muerte, porque estamos en Texas, Estados Unidos; nos enteramos porque nos informó la familia, pero tampoco podemos señalar a Yuneivis de asesina, de que mató a su hija» .

Enfatizó que Juneilyn no quería irse a Estados Unidos porque su novio no las podía acompañar. Por eso, le habría robado $700 a su madre y se escapó a Chile, pagándole, supuestamente, el pasaje a su novio: « Están dañando a una familia entera, que no puede dormir, que se levanta y siente la vibra súper fea. Nosotros solo esperamos en Dios que todo se esclarezca» .

Redacción de Gossip de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de Maduradas.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com