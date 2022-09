Su creador cuenta los secretos de «Andor», la serie de Disney+ que se suma a «Star Wars»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es un momento extraño para Star Wars . Desaparecida de los cines desde el lanzamiento en 2019 de Star Wars: El ascenso de Skywalke r, la saga ha continuado en el streaming con The Mandalorian , The Book of Boba Fett y Obi-Wan Kenobi , en los que personajes viejos y nuevos se mezclan en aventuras que llenan vacíos en la narrativa principal de la franquicia.

Lo último de Star Wars , Andor , que debuta hoy en Disney+, no sigue este patrón. Traza la vida de Cassian Andor, el espía rebelde interpretado por Diego Luna , a lo largo de la áspera trayectoria que eventualmente lo llevará al desesperado acto de espionaje al que ayuda contra el Imperio Galáctico en la película de 2016 Rogue One: Una historia de Star Wars .

Al menos al principio, Andor es un espectáculo que está menos interesado en los duelos con sables de luz o los cameos gratuitos que en los detalles de la vida cotidiana en planetas distantes: las burocracias bizantinas necesarias para dirigir la galaxia y los conflictos que surgen en esas organizaciones. Puebla su mundo rápidamente con numerosos personajes que no caen fácilmente en categorizaciones maniqueas, y está planeada parauna cantidad sustancial (para una serie de Star Wars ) de 24 episodios en dos temporadas.

Que Andor tenga la libertad de seguir a su propia musa se debe en gran parte a su creador, Tony Gilroy . Gilroy, de 66 años, es escritor y director de thrillers de suspenso como Michael Clayton y guionista de varias películas de Jason Bourne , incluida la cuarta entrada, El legado Bourne , que dirigió. También fue una especie de salvador cuando Rogue One amenazaba con salir mal, ayudó a reescribir su guión y supervisó las nuevas tomas y la edición.

Andor es otra entrada al mundo Star Wars en la que la participación de Gilroy pasó de ser secundaria a esencial, y aunque la serie regresa a algunos personajes e ideas de Rogue One , él la ve como algo más que una precuela.

«Estamos construyendo desde cero», dijo Gilroy. «Está construido con mucha valentía para ascender continuamente: comienza como una pieza de cámara y luego simplemente nos volvemos orquestales».

—¿Cómo llegó a Rogue One y qué aprendió sobre Star Wars de esa experiencia?

—Voy a andar con cuidado. Antes de comenzar a filmar, estaban buscando algunas reescrituras. Mi padre ( Frank D. Gilroy, dramaturgo ganador del Pulitzer ) fallecía en ese momento y yo tenía un tiempo limitado para ayudarlos. Así que traté de modificar el guion alrededor de un mes y luego no pensé en ello durante muchos meses. Y luego regresé y tenían algunos problemas por abordar. Fueron 10 meses, armándolo. Mi curva de aprendizaje en el universo de Star Wars fue muy empinada. Y cuando terminamos, fue un viaje muy emocionante y todos estaban muy eufóricos sobre las posibilidades de lo que podrías hacer a continuación.

—¿Qué te diste cuenta de que podías hacer con Star Wars?

—Es un organismo huésped para cualquier cosa, de verdad. Después de Rogue One , con todas las endorfinas que había en el aire en ese momento, recuerdo haber tenido una conversación con Kathy (la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy ), y dijo: «Podemos hacer cualquier cosa». Yo dije: «¿Qué quieres decir con cualquier cosa? Si quisiera hacer Heredararás el viento en Star Wars , ¿podría hacerlo?». Y sí, podríamos. Podríamos hacer un programa de hospital en Star Wars . ¿Cuántos seres existen en esa galaxia? Todos esos plomeros, granjeros y anestesiólogos, todos tienen vidas. ¿Es un lugar real o es algo falso? Si es un lugar real, podemos hacer cosas reales. Entonces tiene la ventaja añadida de una audiencia.

—Su participación en Andor no fue una transferencia directa de Rogue One. ¿Cómo surgió la idea?

— Cuando terminamos Rogue, hubo un momento en el que pensaron que todas estas cosas eran posibles. Tuvieron algunos baches con Han Solo y todas las cosas que sucedieron allí, eso interrumpió un poco las cosas. (La precuela de Han Solo, lanzada en el verano de 2018 después de una producción tumultuosa, fue una decepción de taquilla). Pero cuando regresaron, dijeron: «Queremos hacer un programa sobre Cassian Andor». Encargaron un piloto, y Kathy no estaba segura y me lo envió.

—¿Qué tipo de notas o sugerencias le dio a Lucasfilm sobre las páginas que le enviaron en ese momento?

—Encontré el memorándum de hace cuatro años donde básicamente decía: Cassian y K-2SO asaltan la Ciudadela. No creo que puedas hacer eso durante 20 episodios. Escribí todo un manifiesto en un tirón maníaco y dije; «Este es el programa que debes hacer». Se lo envié a Kathy y fue como, bueno, no lo vamos hacer. Intentaron otro enfoque. Cuando eso también se cayó, leyeron aquel memorando nuevamente y lo que parecía una locura, dos años antes, comenzaba a verse bien. Ese memorando es el programa que estamos haciendo.

—Por lo visto no hay esfuerzos obvios en Andor para incluir a los personajes principales de Star Wars o mencionar sus hazañas. ¿Fue una elección deliberada de su parte?

—Como dije, la galaxia es enorme. Sería como si trataras de contar toda la historia de la Inglaterra del siglo XX solo a través de The Crown . «Oh, solo está esta familia real, estas siete personas, su linaje y quiénes son, eso es todo lo que importa». No trataremos con la familia real de Star Wars . Cuando tenemos personajes heredados que regresan, o cuando tocamos cosas que son familiares, no queremos hacerlo de una manera que se perciba como un servicio de fanáticos.

—Toda la energía de la franquicia parece estar en el streaming en este momento, y cómo el público reciba Andor tendrá un gran impacto en dónde va o no va Star Wars de aquí en más. ¿Sientes ese peso sobre tus hombros?

—Es loquísimo. Es una gran apuesta de su parte. Todo el mundo está haciendo apuestas. Mucha gente está haciendo cosas por primera vez ahora. No sé cómo vender algo que dura 12 horas. Solías salir y vender una película, y sabías cómo hacerlo: aquí está mi película, la gente la ve, puedes hablar de eso. Realmente no podemos tener una conversación completa, tú y yo, sobre este programa, hasta el Día de Acción de Gracias. Vas a tener espectáculos de miles de millones de dólares. Estos son portaaviones. Estoy comandando un portaaviones; El señor de los anillos es un portaaviones. Algunos de ellos se hundirán y otros flotarán. ¿Seguirán construyéndolos? Es inevitable que sigamos adelante haciéndolos.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com