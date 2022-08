Streamline, estudio líder en videojuegos y Metaverso a nivel mundial, llega a Colombia para acelerar la industria local

Entornointeligente.com /

Bogotá, 23 de agosto de 2022. Hoy, Streamline, líder en la industria global de desarrollo de videojuegos y Metaverso, anunció la apertura de su oficina en Bogotá, la primera en Latinoamérica. La compañía contribuirá a la evolución de la industria en el país, trayendo oportunidades de trabajo, avances en tecnologías de juegos, Web3 y el Metaverso, creando un auténtico ambiente de desarrollo de juegos en la región.

Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que hay 397 millones de jugadores activos en América Latina, de los cuales el 80% son de México, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. Asimismo, ProColombia informó que en 2021 las exportaciones de videojuegos superaron los US$550.000, de los cuales buena parte de dicha producción se logró desde Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Entre enero y julio de 2022, asciende a US$626.000.

Streamline ha apoyado y desarrollado juegos AAA, como Street Fighter V y Final Fantasy XV, experiencias del Metaverso como The Walking Dead: Last Mile, y Afterworld de Balenciaga: The Age of Tomorrow, durante más de 21 años desde sus estudios globales. Ahora, Colombia será el próximo centro estratégico para promover la generación y distribución de conocimiento dentro de la comunidad local de juegos y tecnología, e impactar en los mercados emergentes de la región.

«La expansión a América Latina es un sueño hecho realidad», dijo Alexander Fernández, CEO global de Streamline. «A partir del éxito de nuestro negocio en el sudeste asiático, Streamline Studios Colombia unirá la riqueza del talento y la experiencia local con los mercados internacionales. Este es nuestro primer paso en la región y no será el último. Buscamos lograr un fuerte impacto socioeconómico».

El equipo local estará liderado por Andrés León, consultor en tecnologías de la información, telecomunicaciones y la industria de los medios de comunicación, quien ha liderado la innovación creativa y técnica durante más de 15 años. León aportará su experiencia en la transformación digital y en la ejecución de complejos proyectos internacionales para hacer crecer el equipo y nutrir las crecientes industrias de los juegos y la tecnología.

Más sobre Sony Epic Games Microsoft Colombia «Es emocionante conectar el talento colombiano con la red global de Streamline y sus clientes», dice Andrés León, Studio Manager de Colombia. «Queremos desarrollar el talento local en diferentes áreas del desarrollo de juegos AAA para que los colombianos tengan la oportunidad de participar en diferentes proyectos a nivel mundial». León también cree que con la llegada de Streamline Studios Colombia, el país estará en el punto de mira mundial como un centro de innovación para la región.

Con más de 20 años de experiencia en la producción de videojuegos y una lista de clientes líderes del sector, como Sony, Epic Games y Microsoft, Streamline es líder en múltiples disciplinas. Desde el concepto hasta la publicación, pasando por los activos digitales interactivos, el arte de los personajes y la creación de mundos, desde la pantalla hasta el metaverso. Los equipos cualificados y los recursos globales de Streamline cumplen la promesa de ofrecer experiencias innovadoras y líderes en el mercado. La compañía se enorgullece de dar la bienvenida a Streamline Studios Colombia a la familia global.

Frente a la inversión extranjera, Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogota, la agencia de promoción de la capital colombiana, señaló: «Bogotá concentra más del 29, 3% de graduados del país en áreas relacionadas con el sector de videojuegos, como lo son ingeniería de sistemas, telemática, animación, diseño gráfico digital, entre otras áreas afines. Esta es una de las principales fortalezas con las que la ciudad está atrayendo empresas de la talla de Streamline».

Asimismo, Juliana Gómez, vicepresidenta de Inversión de ProColombia afirmó que la presencia de Streamline en Colombia refleja el potencial con el que cuentan las industrias creativas y el talento local para atraer grandes firmas internacionales que ven en el mercado colombiano una oportunidad ideal para instalarse y aprovechar las ventajas que ofrece para las empresas de base tecnológica. «Estas industrias que tienen un ADN de innovación contribuyen en fomentar la transferencia y formación de conocimientos y tecnología, para el desarrollo del país. Estamos muy complacidos con la elección de Streamline por Bogotá como hub de operaciones para la creación de videojuegos en la región», afirmó .

Streamline está construyendo un equipo local desde cero, por lo que está buscando desarrolladores de Juegos, de Web 3 y artistas 3D. La compañía tiene proyecciones de generar hasta 250 puestos de trabajo en los próximos cinco años. Para saber más sobre los puestos actuales, visita la página de empleos de Streamline Studios Colombia.

