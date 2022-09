Streaming y entrevistas: La programación de este lunes 5 de septiembre en EmolTV

Entornointeligente.com /

Domingo 4 de septiembre*

Sábado 3 de septiembre*

Viernes 2 de septiembre*

Jueves 1 de septiembre*

Miércoles 31 de agosto*

Martes 30 de agosto*

Lunes 5 de septiembre 08:30 Entrevista en vivo con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic , sobre los resultados del Plebiscito y contingencia política 09:00 Transmisión del programa «Semana Económica» de ICARE. Participan Jorge Quiroz , PhD en Economía y Socio Principal de Quiroz y Asociados; Ramiro Mendoza, Socio de MOMAG Abogados; y José de Gregorio , Decano de la FEN de la Universidad de Chile 09:00 Entrevista en vivo con el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, sobre los resultados del Plebiscito y contingencia política 09:30 Entrevista en vivo con el ex convencional independiente con cupo RD, Fernando Atria, sobre los resultados del Plebiscito y contingencia política 11:30 Entrevista en vivo con la ex convencional de la UDI, Constanza Hube , sobre los resultados del Plebiscito y contingencia política 12:00 En vivo Agenda EmolTV sobre los resultados del Plebiscito junto a Patricio Zapata , académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa , académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto , profesor de derecho UC 13:00 Entrevista en vivo con la diputada RD, Catalina Pérez, sobre los resultados del Plebiscito y contingencia política 15:00 Entrevista en vivo con el director de la CEP, Leonidas Montes , sobre los resultados del Plebiscito 16:00 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 16:40 Transmisión de «Pabellón Motor», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda EmolTV sobre los resultados del Plebiscito junto a Patricio Zapata , académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa , académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto , profesor de derecho UC Domingo 4 de septiembre 07:30 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Disposiciones transitorias 08:30 Retransmisión de la entrevista al presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, sobre el Plebiscito 09:00 En vivo análisis del Plebiscito y propuesta constitucional junto a Isabel Plá, socia fundadora de Punto Equality y ex ministra de Estado y Francisco Vidal – ex ministro de Estado 10:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Patricio Zapata, académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa , académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto , profesor de derecho UC, sobre la propuesta constitucional: Derechos de pueblos indígenas 11:00 Entrevista en vivo con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, sobre la situación de la región en medio del Plebiscito 11:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Temuco, Roberto Neira , sobre la situación de la comuna en medio del Plebiscito 12:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Autonomía, consentimiento y sistema de justicia indígena 13:00 Entrevista en vivo con el director del IES, Claudio Alvarado, sobre el Plebiscito 13:30 Entrevista en vivo con la directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca, sobre el Plebiscito 14:00 Entrevista en vivo con el gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies , sobre la situación de la región en medio del Plebiscito 14:30 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán, abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derechos e institucionalidad del agua 15:30 Entrevista en vivo con la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González, sobre el Plebiscito 16:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV, junto a Patricio Zapata, académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa , académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto, profesor de derecho UC, sobre la propuesta constitucional: Derecho a la justicia 17:00 Entrevista en vivo con la abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, sobre el Plebiscito 17:30 Entrevista en vivo con el académico USS, UC y director de formación Instituto Res Publica, Alejandro San Francisco , sobre el Plebiscito 18:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Sistema Nacional de Justicia y Consejo de la Justicia 18:30 Transmisión de «Pabellón TV» , con los mejores proyectos para comprar o invertir 19:00 Entrevista en vivo con el académico Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes , sobre el Plebiscito 19:30 Entrevista en vivo con la jefa de Ciencias Políticas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, sobre los primeros resultados del Plebiscito 20:00 Entrevista en vivo con el vicedecano de la Facultad de Gobierno Universidad Del Desarrollo, Rodrigo Arellano , sobre los primeros resultados del Plebiscito 20:30 Entrevista en vivo con el investigador del Centro de Políticas Públicas UC, José Antonio Viera-Gallo, sobre los primeros resultados del Plebiscito 21:00 En vivo análisis del Plebiscito, primeros resultados y participación, junto a: Eugenio Tironi, sociólogo y académico Escuela de Gobierno UC; Max Colodro, analista político y académico UAI y María José Naudon, abogada y docente UAI

Sábado 3 de septiembre 09:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 10:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Sistema Nacional de Justicia y Consejo de la Justicia 11:00 Transmisión del programa de ICARE «Pacto Social: acuerdos que no pueden esperar». Participan Hernán Larraín M., abogado y político; Kathia Araujo , Académica de la Universidad de Santiago, Psicóloga y Doctora en Estudios Americanos; y Juan Pablo Luna, Académico de la Escuela de Gobierno de la PUC y Doctor en Ciencias Políticas Viernes 2 de septiembre 09:00 Entrevista en vivo con el ex convencional de Renovación Nacional, Harry Jürgensen, sobre el escenario previo al Plebiscito 11:00 Entrevista en vivo con el ex presidente RN y exministro de Estado, Mario Desbordes, sobre contingencia política 11:30 Entrevista en vivo con la ex convencional de Revolución Democrática, Amaya Álvez, sobre el escenario previo al Plebiscito 12:00 En vivo, análisis del escenario previo al Plebiscito y contingencia política junto a Gloria de la Fuente , analista política y Francisco Covarrubias, columnista de El Mercurio y académico UAI 13:00 Entrevista en vivo con la decana de derecho de Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, sobre el escenario previo al Plebiscito y contingencia política 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:00 Retransmisión del análisis del escenario previo al Plebiscito y contingencia política junto a Gloria de la Fuente, analista política y Francisco Covarrubias, columnista de El Mercurio y académico UAI

Jueves 1 de septiembre 09:00 Entrevista con el académico y Premio Nacional de Historia 2022, Rafael Sagredo , sobre su premiación y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle , sobre el Plebiscito 11:30 Entrevista en vivo con el coeditor de Libro «Buscando un nuevo contrato social» e investigador de COES, Javier González , sobre contingencia política 12:00 Entrevista en vivo con el investigador de Signos y director de ECU de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Juan Ignacio Brito , sobre la muerte del último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov 12:30 Entrevista en vivo con el profesor de la facultad de Economía y Negocios de Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco , sobre la situación económica del país 13:00 Entrevista en vivo con el ex convencional RN, Ruggero Cozzi , sobre el escenario previo al Plebiscito 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:00 En vivo Agenda Deportes EmolTV conversa junto a la canoísta chilena, María José Mailliard , sobre su trayectoria, logros y próximos desafíos

Miércoles 24 de agosto* 09:00 Transmisión del Foro Anual de la Industria Asimet 2022: «¿Rechazo o Apruebo? Los argumentos de cara al Plebiscito: una invitación para votar informado. El Foro se desarrolla en tres bloques y participan Gabriel Boric, Presidente de la República; Dante Arrigoni, presidente Asimet; Marisol Peña , abogada constitucionalista; Javier Couso , abogado constitucionalista; y los panelistas Javiera Parada ; Carolina Tohá ; Bernardo Fontaine ; Sergio Bitar ; Matias Walker ; y Patricio Fernández 09:00 Entrevista en vivo con el académico de USACH-IDEA y analista argentino, Pablo Lacoste , sobre la situación de Cristina Fernández y la situación en Argentina 09:30 Entrevista en vivo con el economista y ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, sobre la situación económica del país y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con el académico UDP y ex ministro de Estado, José Joaquín Brunner , sobre contingencia política 10:30 Transmisión del Foro Brecha Digital Cero: «Infraestructura digital para Chile», evento organizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Chile Telcos, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y la Fundación País Digital, con el fin de conversar acerca de los desafíos en el despliegue de infraestructura para conectar Chile 11:30 Entrevista en vivo con el ex embajador en Rusia y concurrente en Ucrania y consejero del CEIUC, Pablo Cabrera , sobre la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Órganos autónomos 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Rodrigo Machuca , gerente de Santander Universidades, y Matías Moya , finalista del año pasado del Santander X Award Chile, quienes dan a conocer esta iniciativa 13:30 Entrevista en vivo con el ministro de Energía, Claudio Huepe , sobre la situación de la cartera y contingencia 15:00 Entrevista en vivo con el director ejecutivo de Conecta Mayor UC, Eduardo Toro , sobre la situación de adultos mayores en el país 16:00 Transmisión del espacio «Conversando en Emol – Mes del corazón: Cada latido cuenta». En esta oportunidad participan Douglas Greig , cardiólogo de la Red Salud UC Christus; Sandra Mahecha , médico especialista en medicina del deporte y la actividad física y Directora Regional para América Latina del programa Exercise is Medicine; y Jaime Mañalich , ex ministro de Salud 16:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Órganos autónomos 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:15 Transmisión de un nuevo espacio de Diálogos que conectan Chile: Aportes para una nueva Constitución, de la Universidad Santo Tomás. En esta oportunidad se abordan los Derechos Fundamentales. Participan Andrea Bentancor Cazenave , Economista de la U. de la República de Uruguay Miércoles 24 de agosto*

Miércoles 31 de agosto 09:00 Entrevista en vivo con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter , sobre la situación de la comuna y contingencia política 09:30 Entrevista en vivo con la diputada UDI, Flor Weisse , sobre la situación en el Biobío y contingencia política 11:30 Entrevista en vivo con el ex ministro de Medio Ambiente y director de Medio Ambiente en Jara del Favero Abogados, Javier Naranjo , sobre la situación medioambiental en el país y contingencia 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Disposiciones transitorias 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con María Aravena Díaz , Directora del Doctorado en Didáctica de la Matemática de la Universidad Católica del Maule, para abordar las ventajas de estudiar este postgrado 13:30 Entrevista en vivo con el ex subsecretario de Educación Superior y vicerrector académico de Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas , sobre la situación de educación en el país y contingencia 15:00 Entrevista en vivo con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana , sobre agenda feminista y contingencia 16:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Disposiciones transitorias 16:00 Transmisión del espacio «Conversando en Emol – Mes del corazón: Cada latido cuenta». En esta oportunidad participan Francisco Garay , Cardiólogo Pediatra de la Red Salud UC Christus; Ximena Muñoz, nutrióloga de la Clínica Meds; Sergio Lavandero , doctor en Bioquímica y director del Centro de Estudios Avanzados en Enfermedades Crónicas; y Joyce Ríos , periodista 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 18:30 En vivo Encuentros El Mercurio «Desarrollo de nuevos fármacos para enfermedades genéticas», junto a Rodrigo Aguilar , bioquímico y PhD en Biociencias Moleculares y Macarena Rojas Ábalos , bióloga y periodista. Evento con acceso restringido, compra tu entrada acá

Martes 30 de agosto 08:30 Transmisión del webinar de Sofofa «Seguridad: Condición necesaria para un crecimiento sostenible». Participan Richard von Appen , Presidente de SOFOFA; Jorge Burgos , ex Ministro del Interior; Luciano Rivas , Gobernador de la región de La Araucanía; Katherine Martorell, ex Subsecretaria de Prevención del Delito; Neftalí Carabantes , ex Subsecretario de Carabineros, Bienes Nacionales; y Patricia Marchetti, periodista y moderadora 08:30 Entrevista en vivo con la ex convencional de la UDI, Carol Bown, sobre la propuesta constitucional 09:00 Transmisión del evento «Congreso Construyendo Chile: Cómo la industrialización, digitalización y sustentabilidad impulsarán el 2023», que reúne a todos los miembros del ecosistema de la Construcción de Chile y Latinoamérica. Participan Ignacio Peña, Coordinador de Innovación de Construye2025; Pablo Ivelic , Presidente de Construye2025; y José Miguel Benavente , Vicepresidente de Corfo 09:30 Entrevista en vivo con el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez , sobre contingencia política 12:00 Transmisión de la nueva temporada de ConCiencia Sostenible. En esta oportunidad se abordan los beneficios de la biorremediación. Participan Germán Monje , Director Técnico de Suelos Contaminados y Remadiación Sostenible Grupo IDOM, España; Gloria Bravo Barrales , ingeniero civil bioquímica, PHD en Biología; y Joyce Ríos , conductora 12:30 Entrevista en vivo con el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro , sobre la iniciativa Chile La Piensa, el escenario previo al Plebiscito y contingencia 14:00 Transmisión del espacio Networking «Club de la Minería» – Conclusiones finales del análisis a la propuesta de nueva Constitución. Participan Juan Pablo Arévalo , Jefe de Marketing y Comunicaciones APRIMIN; Sergio Hernández , Director Ejecutivo APRIMIN; y Juan Pablo Plaza , Centro Médico del Trabajador CMT 14:00 Entrevista en vivo con el astrónomo de Universidad de Chile-CATA, César Fuentes , sobre la postergación del lanzamiento del cohete de la NASA a la luna 14:30 Entrevista en vivo con el economista y académico de Universidad de Chile, Alejandro Alarcón , sobre la situación económica del país 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir

Lunes 29 de agosto 09:00 Transmisión del programa Semana Económica de ICARE. Participan Jorge Quiroz , PhD en Economía, Socio Principal de Quiroz y Asociados; J aime Mañalich , Ex Ministro de Salud de Chile; y Carolina Velasco , Economista, Consultora en Políticas Públicas 09:30 Entrevista en vivo con el ex ministro de Estado, Jorge Burgos , sobre la situación de la macrozona sur y contingencia política 10:00 Entrevista en vivo con el Co-director del Núcleo Constitucional de Universidad Alberto Hurtado y ex ministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García , sobre la propuesta constitucional 10:30 Entrevista en vivo con el ex convencional PC y ex ministro, Marcos Barraza , sobre la propuesta constitucional y contingencia política 11:30 Entrevista en vivo con el ex convencional independiente, Patricio Fernández , sobre la propuesta constitucional 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Sistema Nacional de Justicia y Consejo de la Justicia 13:00 Entrevista en vivo con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze , sobre la situación del sector en el país 13:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz , sobre la situación de la comuna y contingencia 14:00 Retransmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Roberto Izikson , Socio y Gerente de Asuntos Públicos/Estudios Cuantitativos de Cadem, y Max Colodro , Sociólogo, Doctor en Filosofía y analista político 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán, abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Sistema Nacional de Justicia y Consejo de la Justicia Horarios sujetos a cambios de último minuto debido a la contingencia. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com