Streaming y entrevistas: La programación de este lunes 29 de agosto en EmolTV

Domingo 1 de junio* Sábado 2 de junio* Viernes 3 de junio* Jueves 4 de junio* Miércoles 5 de junio* Martes 6 de junio* Lunes 29 de agosto 09:00 Transmisión del programa Semana Económica de ICARE. Participan Jorge Quiroz , PhD en Economía, Socio Principal de Quiroz y Asociados; J aime Mañalich , Ex Ministro de Salud de Chile; y Carolina Velasco , Economista, Consultora en Políticas Públicas 09:30 Entrevista en vivo con el ex ministro de Estado, Jorge Burgos , sobre la situación de la macrozona sur y contingencia política 10:00 Entrevista en vivo con el Co-director del Núcleo Constitucional de Universidad Alberto Hurtado y ex ministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García , sobre la propuesta constitucional 10:30 Entrevista en vivo con el ex convencional PC y ex ministro, Marcos Barraza , sobre la propuesta constitucional y contingencia política 11:00 Entrevista en vivo con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz , sobre la situación de la comuna y contingencia 11:30 Entrevista en vivo con el ex convencional independiente, Patricio Fernández , sobre la propuesta constitucional 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Sistema Nacional de Justicia y Consejo de la Justicia 13:00 Entrevista en vivo con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze , sobre la situación del sector en el país 14:00 Retransmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Roberto Izikson , Socio y Gerente de Asuntos Públicos/Estudios Cuantitativos de Cadem, y Max Colodro , Sociólogo, Doctor en Filosofía y analista político 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán, abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Sistema Nacional de Justicia y Consejo de la Justicia Domingo 28 de agosto 13:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Órganos autónomos 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV, junto a Patricio Zapata , académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa , académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto , profesor de derecho UC, sobre la propuesta constitucional: Derecho a la justicia 18:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 19:30 Transmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Roberto Izikson, Socio y Gerente de Asuntos Públicos/Estudios Cuantitativos de Cadem, y Max Colodro , Sociólogo, Doctor en Filosofía y analista político Sábado 27 de agosto 09:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 10:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Tramitación de Ley y Reforma Constitucional Viernes 26 de agosto 09:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Patricio Zapata, académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa , académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto, profesor de derecho UC, sobre la propuesta constitucional: Derecho a la justicia 10:00 Entrevista en vivo con el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, sobre la estrategia nacional de energía y contingencia 10:30 Entrevista en vivo con el ex convencional de RN y ex ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg , sobre contingencia política 12:00 Entrevista en vivo con el director del Instituto de Salud Pública UNAB y exsuperintendente de isapres, Héctor Sánchez, sobre la situación de las isapres y contingencia 12:30 Entrevista de Ediciones Especiales con Viviana Alcaide , Subgerente de Promoción de Salud de Mutual de Seguridad, para abordar la importancia e impactos de estas instancias en el mundo laboral 12:30 Entrevista en vivo con el ex ministro de Estado, Alfredo Moreno , sobre la prisión preventiva de Héctor Llaitul y contingencia 13:00 Entrevista en vivo con el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela , sobre la situación del sector y contingencia 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV, junto a Patricio Zapata, académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa, académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto , profesor de derecho UC, sobre la propuesta constitucional: Derecho a la justicia

Jueves 25 de agosto 09:00 Retransmisión de «Araucanía Day: Región de Oportunidades». Espacio organizado por el Gobierno Regional de La Araucanía, Desarrollo Araucanía, el CORE, Sofofa e ICARE. Participa un completo y nutrido panel de expertos 09:00 Transmisión del espacio Pyme Mujer: Desafíos de la Opticanalidad. Participan Elena Dressel, moderadora; Gonzalo Begazo de Chazki; Luciana Barchini de Falabella.com; y Maximiliano Pellegrini de Mercado Libre 10:00 Entrevista en vivo con el ex ministro de Justicia y ex presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, sobre contingencia política 11:35 Entrevista en vivo con el académico Instituto de Economía UC, Francisco Gallego , sobre situación económica del país 12:00 Entrevista en vivo con el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, sobre contingencia política 12:30 Entrevista en vivo con la directora del Centro CIUDHAD-UNAB, Beatriz Mella, sobre transporte y planificación urbana 13:00 Entrevista en vivo con el presidente de ASOEX, Ronald Bown, sobre la situación de la fruta y exportación 15:30 Entrevista en vivo con la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún, sobre las elecciones presidenciales en Brasil y contingencia internacional 16:00 Transmisión de un nuevo conversatorio de FALP para abordar el cáncer de tiroides junto al Dr. Felipe Contreras, Cirujano Cabeza y Cuello de la institución 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:00 En vivo Agenda Deportes EmolTV conversa junto a Catalina Escobar, la revelación del surf chileno, sobre su trayectoria y próximos desafíos 18:30 Transmisión del seminario CEP «Conflicto China-Taiwán: ¿ad portas de una guerra?». Participan Sebastián Claro, Profesor de la Universidad de los Andes y ex vicepresidente del Banco Central; Heraldo Muñoz, Ex Canciller de Chile; Carolina Valdivia , Ex subsecretaria de Relaciones Exteriores; y Sylvia Eyzaguirre, Investigadora, Centro de Estudios Públicos Miércoles 24 de agosto 09:00 Transmisión del Foro Anual de la Industria Asimet 2022: «¿Rechazo o Apruebo? Los argumentos de cara al Plebiscito: una invitación para votar informado. El Foro se desarrolla en tres bloques y participan Gabriel Boric, Presidente de la República; Dante Arrigoni, presidente Asimet; Marisol Peña , abogada constitucionalista; Javier Couso , abogado constitucionalista; y los panelistas Javiera Parada ; Carolina Tohá ; Bernardo Fontaine ; Sergio Bitar ; Matias Walker ; y Patricio Fernández 09:00 Entrevista en vivo con el académico de USACH-IDEA y analista argentino, Pablo Lacoste , sobre la situación de Cristina Fernández y la situación en Argentina 09:30 Entrevista en vivo con el economista y ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, sobre la situación económica del país y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con el académico UDP y ex ministro de Estado, José Joaquín Brunner , sobre contingencia política 10:30 Transmisión del Foro Brecha Digital Cero: «Infraestructura digital para Chile», evento organizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Chile Telcos, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y la Fundación País Digital, con el fin de conversar acerca de los desafíos en el despliegue de infraestructura para conectar Chile 11:30 Entrevista en vivo con el ex embajador en Rusia y concurrente en Ucrania y consejero del CEIUC, Pablo Cabrera , sobre la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Órganos autónomos 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Rodrigo Machuca , gerente de Santander Universidades, y Matías Moya , finalista del año pasado del Santander X Award Chile, quienes dan a conocer esta iniciativa 13:30 Entrevista en vivo con el ministro de Energía, Claudio Huepe , sobre la situación de la cartera y contingencia 15:00 Entrevista en vivo con el director ejecutivo de Conecta Mayor UC, Eduardo Toro , sobre la situación de adultos mayores en el país 16:00 Transmisión del espacio «Conversando en Emol – Mes del corazón: Cada latido cuenta». En esta oportunidad participan Douglas Greig , cardiólogo de la Red Salud UC Christus; Sandra Mahecha , médico especialista en medicina del deporte y la actividad física y Directora Regional para América Latina del programa Exercise is Medicine; y Jaime Mañalich , ex ministro de Salud 16:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Órganos autónomos 16:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 17:15 Transmisión de un nuevo espacio de Diálogos que conectan Chile: Aportes para una nueva Constitución, de la Universidad Santo Tomás. En esta oportunidad se abordan los Derechos Fundamentales. Participan Andrea Bentancor Cazenave , Economista de la U. de la República de Uruguay Horarios sujetos a cambios de último minuto debido a la contingencia. ¿Encontraste algún error? Avísanos

