Streaming y entrevistas: La programación de este lunes 25 de julio en EmolTV

Lunes 25 de julio 09:00 Entrevista en vivo con la senadora de la DC, Ximena Rincón , sobre contingencia política 09:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp , sobre la situación de la comuna y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con el académico UAI y columnista de El Mercurio, Francisco José Covarrubias, sobre contingencia política 11:00 Entrevista en vivo con la diputada independiente cupo PPD, Marta González, sobre contingencia política 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil, a bogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derechos e institucionalidad del agua 13:00 Entrevista en vivo con la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marisol Durán, sobre educación superior 14:00 Entrevista en vivo con la diputada independiente cupo Renovación Nacional, Paula Labra, sobre contingencia política 14:00 Retransmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnke n conversa con Carolina Tohá , ex alcaldesa y ex ministra de Estado 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción» , con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán, abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derechos e institucionalidad del agua 19:00 Transmisión del espacio «La Constitución de la confianza: Resultados del proceso de participación ciudadana». Participan Ricardo Lagos Escobar, presidente de FDD; Antonio Errázuriz, presidente de la CCHC; Josefina Araos, historiadora; Jorge Navarrete , abogado; y Soledad Onetto, periodista

Domingo 24 de julio 13:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso, abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Soberanía alimentaria y cultura 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Patricio Zapata , académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa, académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Jaime Arancibia , académico de la facultad de Derecho de Universidad de los Andes e investigador de POLIS de la misma casa de estudios, sobre la propuesta constitucional: Derechos y libertades personales 18:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 19:30 Transmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Carolina Tohá, ex alcaldesa de Santiago y ex ministra de Estado Sábado 23 de julio 09:30 Transmisión de » Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 10:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán, abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derecho a propiedad y vivienda Viernes 22 de julio 09:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Patricio Zapata , académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa, académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Jaime Arancibia, académico de la facultad de Derecho de Universidad de los Andes e investigador de POLIS de la misma casa de estudios, sobre la propuesta constitucional: Derechos y libertades personales 10:30 Entrevista en vivo con el director ejecutivo Faro UDD y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva , sobre contingencia política 11:00 Entrevista en vivo con el alcalde de La Unión, Andrés Reinoso , sobre la situación en Los Ríos y contingencia 11:30 Entrevista en vivo con el socio Líder Deloitte Global Trade y ex subsecretario de relaciones económicas internacionales, Rodrigo Yáñez, sobre comercio internacional y contingencia 12:00 Entrevista en vivo con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, sobre la situación del sector y contingencia 12:30 Entrevista en vivo con el ex convencional de la UDI, Eduardo Cretton, sobre su viaje a Bolivia y la propuesta constitucional 13:00 Entrevista en vivo con el decano de la facultad de Arquitectura UDD y socio de Allard&Partners, Pablo Allard, sobre parcelaciones rurales y contingencia 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Patricio Zapata , académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa , académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Jaime Arancibia, académico de la facultad de Derecho de Universidad de los Andes e investigador de POLIS de la misma casa de estudios, sobre la propuesta constitucional: Derechos y libertades personales Jueves 21 de julio 09:00 Transmisión de un nuevo Encuentro de Icare : «Los ingresos de los chilenos». Participan Karen Thal, Vicepresidente de Icare; Sandra Quijada, Directora Nacional del INE; Juan Bravo , Director Observatorio del Contexto Económico UDP; Marcela Perticará, Economista y Académica de la UDP; y José Miguel Ventura, Socio Fundador de la Vulca Marketing 09:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, sobre situación de La Araucanía y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con la ex subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, sobre la situación del coronavirus en el país y contingencia 10:30 Entrevista en vivo con la ex convencional independiente, Camila Zárate, sobre la propuesta convencional 11:00 Entrevista en vivo con el director ejecutivo de Liderazgo Chile, Arnaldo Canales, sobre salud mental, educación emocional y contingencia 14:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Juan Ignacio Guzmán , economista de Minerales, para abordar los efectos que el proyecto de royalty podría tener en la industria minera 15:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Cristián Berríos, gerente de ciberseguridad y ciberdefensa de ITQ Latam, para abordar el actual escenario de la seguridad digital y dónde las instituciones y las personas deben poner su atención 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción» , con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 En vivo Agenda Deportes EmolTV conversa junto a Denise Rojas Losada, seleccionada de Hockey Chile Damas, sobre su rol en el Mundial de Hockey césped femenino y sus próximos desafíos

Miércoles 20 de julio 08:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Colchane, Javier García , sobre la situación migratoria, propuesta constitucional y contingencia 09:00 Transmisión del streaming «Globalización, Glocalización y la Nueva Geopolítica: Cómo entender el cambiante panorama económico y político global». Participan Gerardo Spoerer , Gerente de división Wholesale & Investment Banking de Bci, y Philippa Malmgren , prestigiosa experta internacional en economía y geopolítica 09:00 Entrevista en vivo con el ex diputado independiente y experto electoral, Pepe Auth , sobre contingencia política 09:30 Entrevista en vivo con el director del Instituto de Políticas Públicas UNAB y ex ministro de Educación, Raúl Figueroa , sobre la situación educacional del país y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales , sobre contingencia política 11:30 Entrevista en vivo con el ex ministro de Defensa y Minería y ex senador, Baldo Prokurica , sobre contingencia política 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso, abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Soberanía alimentaria y cultura 13:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa , sobre la situación de la isla y contingencia 16:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Soberanía alimentaria y cultura 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 18:30 Transmisión de Encuentros El Mercurio «Cerebro, cuerpo y emociones», junto a Estanislao Bachrach , doctor en Biología Molecular y Josefina Espósito , magíster en Psicología Positiva Aplicada. Evento con acceso restringido, compra tu entrada acá Martes 19 de julio 09:30 Entrevista en vivo con el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, Andrés Muñoz , sobre body scan en cárceles 10:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina , sobre la propuesta constitucional, seguridad y contingencia 11:00 En vivo Agenda Mirada Política EmolTV conversa junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria, sobre encuestas y contingencia política 12:00 Entrevista en vivo con el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos , sobre contingencia política 12:30 Entrevista en vivo con el ex presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen , sobre contingencia política 13:00 Entrevista en vivo con la alcaldesa de Peñalolén y presidenta electa de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao , sobre su nuevo cargo y contingencia 13:30 Entrevista en vivo con la ex convencional independiente cupo Convergencia Social, Damaris Abarca , sobre la propuesta constitucional 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Mirada Política EmolTV junto a Cristian Valdivieso , director de Criteria, sobre encuestas y contingencia política

Lunes 18 de julio 08:30 Entrevista en vivo con el vocero de la Fundación mapuche Rakizuam y ex gobernado de Cautín, Richard Caifal, sobre la situación en La Araucanía y propuesta constitucional 10:00 Entrevista en vivo con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber , sobre contingencia política 10:30 Entrevista en vivo con el abogado y académico, Jorge Contesse, sobre la propuesta convencional 11:00 Entrevista en vivo con el economista y académico, Sebastián Edwards , sobre la situación económica del país 11:40 Entrevista en vivo con el ex convencional independiente, Benito Baranda , sobre la propuesta constitucional 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derecho a propiedad y vivienda 13:00 Entrevista en vivo con la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza – Servicio País, Catalina Littin , sobre la situación de la pobreza en el país 14:00 Retransmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Paz Zárate , abogada y experta en Derecho Internacional 15:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Asier Uriarte , gerente de liquidez y financiamiento de Bci para dar a conocer el escenario actual de la organización y las principales iniciativas en favor de la sostenibilidad 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Transmisión de un nuevo Chile Day: Nueva York 2022. Participan Pablo Correa , presidente de InBest; Alexei Remizov , Head of Debt Capital Market, Latin America, HSBC; Rosanna Costa , presidenta del Banco Central de Chile; y Mario Marcel , ministro de Hacienda de Chile 17:00 Retransmisión de Agenda EmolTV junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derecho a propiedad y vivienda

Horarios sujetos a cambios de último minuto debido a la contingencia. ¿Encontraste algún error? Avísanos

