Streaming y entrevistas: La programación de este lunes 24 de mayo en EmolTV

Entornointeligente.com / Domingo 1 de junio* Sábado 2 de junio* Viernes 3 de junio* Jueves 4 de junio* Miércoles 5 de junio* Martes 6 de junio* Lunes 24 de mayo 09:00 Transmisión de la primera jornada de la Semana de la Construcción bajo el título “Diálogos sobre calidad de vida en el territorio”. Con la participación de Antonio Errázuriz (presidente de la CChC), Javier Hurtado (Gerente de Estudios de CChC) y un completo panel conversación 09:00 Entrevista en vivo con la Gobernadora de Aysén, Andrea Macías , sobre el resultado de las elecciones y el trabajo en la región 10:00 Entrevista en vivo con el constituyente electo de la UDI, Martín Arrau , sobre las elecciones y el trabajo en la convención 11:00 Entrevista en vivo con el sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Manuel Canales , sobre las elecciones en el país y el ambiente político 11:30 Entrevista en vivo con el académico e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Sapag , sobre la situación migratoria en Marruecos y España 11:30 Entrevista en vivo con la constituyente electa independiente de la Lista del Pueblo, Elsa Labraña , sobre las elecciones y el trabajo en la convención 12:00 En vivo Agenda EmolTV conversa junto al sociólogo, académico de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón y la co-fundadora de Matríztica y Docente en Biología-Cultural, Ximena Dávila , sobre el legado de Humberto Maturana y su relevancia en el momento actual 13:00 Entrevista en vivo con el ex presidente del PS y ex presidente del Senado, Camilo Escalona , sobre la situación política del partido, de oposición y contingencia 13:00 En vivo reporte del Ministerio de Salud, sobre los casos de coronavirus en el país y las medidas adoptadas (horario sujeto a cambio) 16:30 Transmisión de “Pabellón de la Construcción”, con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda EmolTV junto al sociólogo, académico de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón y la co-fundadora de Matríztica y Docente en Biología-Cultural, Ximena Dávila , sobre el legado de Humberto Maturana y su relevancia en el momento actual Domingo 23 de mayo 11:00 Transmisión del Culto de la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso 12:00 Transmisión en vivo de la misa católica, oficiada por el Arzobispo de Santiago, Celestino Aós 18:30 Transmisión de “Pabellón de la Construcción”, con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 19:00 Transmisión de un nuevo capítulo del programa Haciendo Empresa de Icare. Participan Daniel Mas, Pablo Bosch, Victoria Izurieta y Soledad Onetto Sábado 22 de mayo 09:30 Transmisión de “Pabellón de la Construcción”, con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 10:00 Retransmisión del programa “2/3: Punto de Encuentro”: “La ruta al nuevo pacto social”. Participan Carlos Peña (Rector UDP), Lucía Santa Cruz (Historiadora), Isabel Aninat (Decana Facultad Derecho UAI) y Pablo Correa (Vicepresidente BancoEstado) 12:00 Retransmisión del tercer capítulo de Cocina Paradiso, espacio gastronómico que te invita a revisar las mejores recetas y preparaciones junto a Matías Arteaga 13:00 En vivo reporte del Ministerio de Salud, sobre los casos de coronavirus en el país y las medidas adoptadas (horario sujeto a cambio) Viernes 21 de mayo 16:30 Transmisión de “Pabellón de la Construcción”, con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir Jueves 20 de mayo 08:30 Transmisión de un nuevo Encuentro Icare titulado “ESG en las empresas chilenas: de la teoría a la práctica”. Participan Patricia Núñez (Socia, Núñez, Muñoz y Cía. e Integrante del Círculo Legal de ICARE), Juan Eduardo Ibáñez Gomien (Director Escuela de Graduados y Fundador y Director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la PUC), Gonzalo Smith Ferrer (Co – Director del Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Facultad de Derecho de la PUC), Antonio J. Pérez – Márques (Socio de Davis Polk & Wardwell, Nueva York) y Vivianne Blanlot (Directora de Antofagasta Minerals y Colbún) 09:00 Entrevista en vivo con el presidente y candidato presidencial del PR, Carlos Maldonado , por la situación política y el respaldo a Paula Narváez de sectores de la oposición 09:30 Entrevista en vivo con la constituyente electa independiente, Lista Insulares e Independientes, Adriana Ampuero , sobre las elecciones y el trabajo en la convención 10:00 Entrevista en vivo con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sobre vacunas, el ambiente político y contingencia 10:30 Entrevista en vivo con el ex presidente de la UDI, Ernesto Silva , sobre primarias, elecciones y contingencia política 11:00 Entrevista en vivo con el autor del libro “Programas de monitoreo del medio marino costero” y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas (2010), Juan Carlos Castill a, sobre legislación ambiental chilena 11:30 Entrevista en vivo con el presidente de Comunes, Jorge Ramírez , sobre la situación política del país 12:00 Entrevista en vivo con el constituyente electo de Renovación Nacional, Harry Jürgensen , sobre las elecciones y el trabajo en la convención 13:00 Transmisión del Seminario Bci “Proyecciones económicas” a cargo de Sergio Lehmann para abordar el escenario económico en el país, los factores de la recuperación y el panorama global 13:00 En vivo reporte del Ministerio de Salud, sobre los casos de coronavirus en el país y las medidas adoptadas (horario sujeto a cambio) 15:00 En vivo Agenda Deportes EmolTV conversa junto a Guillermo “Mito” Pereira , golfista chileno que acaba de asegurar su ingreso al PGA para la próxima temporada 16:30 Transmisión de “Pabellón de la Construcción”, con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir Miércoles 19 de mayo 09:00 Transmisión del webinar “Diálogos de Economía del Futuro: ¿Cómo retomar la ruta al desarrollo?” organizado por la UDD. Participan los ex ministros de Economía: Jorge Marshall , Juan Andrés Fontaine , Luis Felipe Céspedes y José Ramón Valente 09:00 Entrevista en vivo con el constituyente electo, independiente con cupo del Partido Liberal, Lista del Apruebo, Patricio Fernández , sobre las elecciones y el trabajo en la convención 09:30 Entrevista en vivo con el decano de la facultad de Economía y Negocios U. de Chile y ex presidente del Banco Central, José De Gregorio , sobre contingencia 10:40 Entrevista en vivo con el presidente de la UDI, diputado Javier Macaya , sobre el resultado de las elecciones, primarias y contingencia política 11:30 Entrevista en vivo con el alcalde reelecto de Valparaíso, Jorge Sharp , sobre el resultado de las elecciones y contingencia política 12:00 En vivo Agenda EmolTV sobre el Terremoto de Valdivia, junto a los autores de: “22.05.60. Sesenta historias del terremoto del 60”, Daniel Carrillo , periodista y escritor y Daniel Navarrete , periodista 13:00 Entrevista en vivo con la presidenta del partido Revolución Democrática, diputada Catalina Pérez , sobre el resultado de las elecciones y contingencia política 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Lorenzo Constans , presidente de la Asociación de Mutuales A.G., para abordar el rol de la entidad en pandemia 14:00 Retransmisión del tercer capítulo de Cocina Paradiso, espacio gastronómico que te invita a revisar las mejores recetas y preparaciones junto a Matías Arteaga 15:00 Entrevista en vivo con la constituyente electa, independiente, Lista Movimiento Independientes del Norte, Cristina Dorador , sobre las elecciones y el trabajo en la convención 16:30 Transmisión de “Pabellón de la Construcción”, con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda EmolTV sobre el Terremoto de Valdivia, junto a los autores de: “22.05.60. Sesenta historias del terremoto del 60”, Daniel Carrillo , periodista y escritor y Daniel Navarrete , periodista 18:30 Transmisión de Encuentros El Mercurio “Atreverse a los cambios y abrir nuevos caminos”, junto a la ingeniera comercial y gestora cultural y social, Drina Rendic y la psicóloga, conferencista y escritora, Pilar Sordo . Evento con acceso restringido, compra tu entrada acá 20:00 Transmisión del programa “2/3: Punto de Encuentro”: “La ruta al nuevo pacto social”. Participan Carlos Peña (Rector UDP), Lucía Santa Cruz (Historiadora), Isabel Aninat (Decana Facultad Derecho UAI) y Pablo Correa (Vicepresidente BancoEstado) Martes 18 de mayo 09:00 Transmisión del webinar “¿Cómo innovar en Beneficios Laborales y Manejo de Equipos?” de Betterfly y Mutual de Seguridad. Participan Fernanda Flynn (People Head Chile de Mercado Libre), María Seara (People Design Manager BU Andina de Ab InBev) y Valeria Muñoz (Head of HR de Justo). Modera Ricardo Ruiz (Chief People & Digital Culture – Betterfly) 09:00 Transmisión del webinar “Los caminos para reducir la brecha digital” con la participación de Pamela Gidi (subsecretaria de Telecomunicaciones), Mauricio Escobedo (gerente general de Claro), Antonio Buchi (gerente general de Entel), Fernando Gana (gerente general de Grupo GTD), Roberto Muñoz (gerente general de Movistar), Enrique Coulembier (gerente General de Mundo Pacífico), Vivek Khemka (gerente general de VTR) y Chris Laska (CEO WOM). Modera Natalia del Campo (editora y conductora de Radio Universo) 10:30 Entrevista en vivo con el sociólogo Alberto Mayol , sobre el resultado de las elecciones 11:00 Entrevista en vivo con el miembro electo para la convención constitucional, Manuel Woldarsky , sobre el trabajo en el proceso 11:30 Entrevista en vivo con el presidente del Colegio de Abogados de Chile, Héctor Humeres , sobre la situación del gremio 12:00 Entrevista en vivo con el ex ministro de Estado, Víctor Pérez , sobre el resultado de las elecciones y situación de la UDI 12:30 Entrevista en vivo con el director ejecutivo de Instituto de Res Pública, José Francisco Lagos , sobre el resultado de las elecciones 13:00 Entrevista en vivo con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla , sobre las elecciones y situación al interior del partido 16:10 En vivo Agenda Mirada Política EmolTV conversa junto al sociólogo Eugenio Tironi , sobre los resultados de las elecciones 16:30 Transmisión de “Pabellón de la Construcción”, con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 19:00 Transmisión del tercer capítulo de Cocina Paradiso, espacio gastronómico que te invita a revisar las mejores recetas y preparaciones junto a Matías Arteaga Lunes 17 de mayo 09:00 Entrevista en vivo con el abogado, ex senador y miembro electo para la Convención Constitucional, Felipe Harboe , sobre el trabajo en el proceso constituyente 09:30 Entrevista en vivo con el gerente de asuntos públicos y estudios cuantitativos Cadem, Roberto Izikson , sobre los resultados del proceso electoral en el país 11:00 Entrevista en vivo con el jurista, periodista y miembro electo para la Convención Constitucional, Agustín Squella , sobre el trabajo en el proceso constituyente 11:30 Entrevista en vivo con el analista político Jorge Navarrete , sobre los resultados de las elecciones en el país 11:30 Entrevista en vivo con el miembro electo para la Convención Constitucional, Benito Baranda , sobre el proceso electoral y trabajo que viene 12:30 Entrevista en vivo con la abogada, ex ministra y miembro electo para la Convención Constitucional, Marcela Cubillos , sobre el trabajo en el proceso constituyente 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Richard Romo de ITQ Latam para abordar la importancia de la ciberseguridad en las llamadas funciones críticas durante la pandemia 15:00 Entrevista en vivo con el alcalde electo por Maipú, Tomás Vodanovic , sobre las elecciones en el país 16:30 Transmisión de “Pabellón de la Construcción” , con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 En vivo Agenda EmolTV conversa junto a la presidenta de Fundación Horizonte Ciudadano, Paulina Vodanovic ; director ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo y el sociólogo y ex presidente RD, Sebastián Depolo Horarios sujetos a cambios de último minuto debido a la contingencia. ¿Encontraste algún error? 